Representantes del sector agropecuario debatieron propuestas orientadas al fortalecimiento y modernización del campo dominicano durante un encuentro organizado por la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro).
Entre los temas discutidos estuvieron la actualización del marco jurídico de las instituciones agropecuarias, la incorporación de los productores en la reforma educativa para adaptar la formación a las necesidades del campo, y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión en la construcción de caminos vecinales.
Asimismo, se abordó la necesidad de impulsar la participación de los jóvenes en las actividades agropecuarias y apoyar a las mipymes del sector a través de las compras públicas.
Durante el encuentro participaron representantes de organizaciones vinculadas a la producción de leche, ganadería, cacao, agricultura y regadío, así como instituciones académicas y organismos relacionados con el desarrollo agropecuario.
Los diálogos forman parte de una iniciativa mensual impulsada por Confenagro para analizar desafíos y propuestas relacionadas con el desarrollo del sector agropecuario nacional.
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