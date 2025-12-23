El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) informó que identificó un establecimiento comercial donde una ciudadana utilizó más de una tarjeta del Bono Navideño, en violación a la disposición establecida dentro del programa gubernamental “La Brisita Navideña”, por lo que se procederá a ser sancionado de acuerdo a lo establecido por la ley 358-05.

El director ejecutivo de Proconsumidor, Eddy Alcántara, explicó que el establecimiento que será sancionado está ubicado en la avenida Luperón, en el Distrito Nacional, donde los inspectores, tras confirmar la violación a las disposiciones, procedieron a levantar el acta de inspección correspondiente por incumplimiento de las normas de Proconsumidor.

Alcántara indicó que los comercios tienen prohibido aceptar más de una tarjeta del Bono Navideño por persona, ya que esta práctica distorsiona el propósito del programa social, el cual busca beneficiar a la mayor cantidad de familias dominicanas en condiciones de vulnerabilidad durante la temporada decembrina.

Asimismo, informó que el negocio fue sometido a los procedimientos conforme la Ley No. 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor y otras normativas sectoriales, a fin de aplicar la sanción que corresponda según la gravedad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Finalmente, el funcionario reiteró que Proconsumidor permanecerá vigilante para asegurar que las intenciones del Gobierno se cumplan de manera transparente y justa, y que no permitirá prácticas que distorsionen el objetivo real del programa, destinado a proteger el bienestar de las familias dominicanas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más