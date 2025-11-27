Abinader lanza el Bono Navideño 2025 para 2.6 millones de dominicanos

El presidente Luis Abinader lanzó este jueves el Bono Navideño 2025 para 2.6 millones de dominicanos y llamó al país a vivir la Navidad como un tiempo de unidad, paz y fortalecimiento de la familia, destacando que estas festividades representan el mejor escenario para reencontrarse, reflexionar y cultivar la hermandad entre todos los ciudadanos.

Durante el acto celebrado en el Polideportivo de Invivienda, Santo Domingo Este, el mandatario resaltó el valor de la familia como eje fundamental de la sociedad y recordó la importancia de mantener vivas las tradiciones de contacto, cercanía y solidaridad.

“Porque este es el momento de encuentro entre la gente que uno quiere, no solamente entre la familia de sangre, pero también la familia de hermandad, con los hermanos que la vida los ha formado”, expresó.

El gobernante también llamó al país a recibir el 2026 con esperanza, optimismo y determinación, trabajando juntos por la salud, el progreso y el bienestar de todas las familias dominicanas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“La Navidad es un tiempo de encuentro, de paz y de reflexión; pero es un tiempo de planificación también. Pasen está navidad en paz, con su gente querida, especialmente, fortalecer la familia que es lo más importante”, afirmó el presidente, al desear bendiciones y unas felices fiestas a todo el pueblo dominicano.

Abinader apuntó que el Bono Navideño 2025, será distribuido en dos modalidades: física y electrónica. Explicó que, a partir de este jueves, se le entregará al Gabinete Social 1 millón 200 mil bonos físicos para distribuir con la mayor justicia y para los que más lo necesitan, mientras que la modalidad electrónica beneficiará a 1 millón 400 mil personas, especialmente a familias del programa Súperate en condición de mayor vulnerabilidad.

El jefe de Estado destacó que esta combinación de entrega directa y transferencia digital garantiza que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan, basados en estudios de niveles socioeconómicos y prioridades sociales.

Además, informó que la Dirección de Asistencia Social (DAS) complementará estas acciones con la distribución de alimentos crudos en comunidades previamente identificadas y agregó que los programas de Comedores Económicos reforzarán las cenas navideñas en todo el territorio nacional, con el propósito de asegurar que las familias dominicanas puedan celebrar con dignidad y alegría.

Abinader agradeció a los comunitarios su colaboración en garantizar que estas ayudas lleguen con transparencia y justicia, al tiempo que reconoció los avances del año, sin dejar de mencionar los retos superados.

Inicio de la quinta edición de la “Brisita Navideña"

De su lado, el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba, destacó el inicio de la quinta edición de la “Brisita Navideña”, un programa de apoyo social que este año impactará a 2.6 millones de dominicanos a través de dos modalidades de Bono Navideño, bajo las directrices del presidente Abinader.

Precisó que estos bonos físicos están siendo canalizados por la Dirección de Operaciones hacia juntas de vecinos, cuerpos de bomberos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, gobiernos locales mediante Federación Dominicana de Municipios, la Liga Municipal Dominicana, el Congreso Nacional, las gobernaciones provinciales, la Iglesia Católica y diversas denominaciones cristianas. También participará la Oficina de la Primera Dama, el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Presidencia de la República.

Peña Guaba destacó que, desde el Gabinete de Política Social, los bonos se están entregando exclusivamente al tejido social, incluyendo instituciones como el Patronato Nacional de Ciegos, Patronato Sordomudos, la Escuela de Sordomudos, hospitales, pacientes renales, pacientes cardíacos, personas que viven en situación de vulnerabilidad.

“Con esto el Gobierno demuestra su sensibilidad social, compartiendo el bono con todos los poderes del estado y que le llegue a las personas más necesitadas en la República Dominicana”, expresó el funcionario.

Asistieron al acto, el viceministro de Desarrollo Social del Ministerio de la Presidencia, Alexis Jiménez; el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio; la gobernadora de la provincia de Santo Domingo, Lucrecia Leyba y el director general de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez.

Lanzamiento Bono Navideño 2025 en el Cibao

En paralelo, desde la provincia de Santiago, la vicepresidenta Raquel Peña encabezó el acto de entrega del Bono Navideño para la región del Cibao.

En el acto, Peña afirmó que el Bono Navideño 2025 fue concebido como un apoyo directo a los hogares dominicanos para que vivan unas fiestas con mayor tranquilidad y dignidad. Y que este año, bajo la visión del presidente Luis Abinader, reafirman ese compromiso con cada familia dominicana.

La vicemandataria definió este aporte como "Un abrazo, un gesto de cercanía, un recordatorio de que el Gobierno trabaja para que nadie quede atrás, especialmente en una época tan significativa como esta”.

“Queremos que este bono llegue a quienes realmente lo necesitan, que alivie, que acompañe y que encienda la esperanza en cada familia”, sostuvo Peña.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más