El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que los precios de los combustibles esenciales se mantendrán sin variación debido al subsidio destinado por el Gobierno, el cual asciende a RD$ 304.2 millones.

En ese sentido, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) en RD$ 11.17 por galón; el gasoil Regular en RD$ 15.84; el gasoil Óptimo en RD$ 12.98; la gasolina Regular en RD$ 14.70, y la gasolina Premium en RD$ 7.05.

Para la semana del 6 al 12 de septiembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$ 290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$ 272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$ 224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$ 242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$ 196.17 por galón; sube RD$ 2.11.

Kerosene, RD$ 227.70 por galón; sube RD$ 2.30.

Fueloil #6, RD$ 156.36 por galón; sube RD$ 1.46.

Fueloil 1%S, RD$ 172.68 por galón; sube RD$ 1.68.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$ 137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$ 43.97 por m3 ; mantiene su precio.

