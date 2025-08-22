El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que los precios de los combustibles esenciales se mantienen sin variación, debido a la asignación de un subsidio por un monto que asciende a RD$ 120.5 millones.

En este sentido, se estará subsidiando el Gas Licuado de Petróleo (GLP) en RD$ 7.78 por galón; el Gasoil Regular en RD$ 8.16; el Gasoil Óptimo en RD$ 5.97, y la Gasolina Regular en RD$ 0.02.

Para la semana del 23 al 29 de agosto 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$ 290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$ 272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$ 224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$ 242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$ 187.21 por galón; sube RD$ 0.88.

Kerosene, RD$ 217.90 por galón; sube RD$ 0.80.

Fueloil #6, RD$ 150.54 por galón; baja RD$ 2.02.

Fueloil 1%S, RD$ 165.47 por galón; baja RD$ 0.02.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$ 137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$ 43.97 por m3 ; mantiene su precio.