Postulantes al Concurso de Oposición para Aspirantes a Fiscalizador 2024 denunciaron que la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) convocó para hoy a la revisión de expedientes de los profesionales que no superaron la fase de selección en el concurso para fiscalizadores, sin embargo, procedió a reservar plazas en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) a candidatos previamente escogidos, con una cita pautada para el martes 26 de agosto a las 2:00 de la tarde.

En un comunicado, los postulantes manifestaron que, de acuerdo con lo observado en la jornada, la rectora de la ENMP, Marien Montero Beard encabezó personalmente la revisión sin ofrecer detalles desglosados sobre la valoración de los expedientes.

Destacaron que aunque las bases del concurso establecían una ponderación de hasta 25 puntos en méritos académicos, los cuales incluían maestrías, especialidades e idiomas, los documentos no fueron mostrados y solo se exhibieron totalidades en una computadora, sin explicación de la calificación obtenida.

Asimismo, varios aspirantes denunciaron que fueron excluidos a pesar de contar con preparación académica sólida, mientras que, entre los seleccionados figuran candidatos sin maestrías ni especialidades.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Esta situación constituye una violación a las bases del concurso, que establecían criterios claros de valoración”, manifestaron.

De igual forma, los aspirantes advirtieron que el traslado de concursantes hacia plazas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para las que no postularon, contradice de manera directa las reglas de participación.

En ese orden, indicaron que, según lo establecido, debieron escogerse los mejores perfiles entre quienes aplicaron a cada posición específica.

Añadieron que, desde su inicio, el proceso ha sido objeto de señalamientos por irregularidades. No obstante, el Consejo Nacional del Ministerio Público no ha logrado detener la continuación del concurso.

Finalmente, los participantes hicieron un llamado a las autoridades competentes para que intervengan, revisen las actuaciones de la ENMP y garanticen el respeto a las normas establecidas.

“Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se revisen las actuaciones de la ENMP, se transparente el proceso y se respeten las normas establecidas, garantizando así igualdad de condiciones y credibilidad institucional”.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más