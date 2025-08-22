A partir de este domingo, los giros a la izquierda en la avenida John F. Kennedy y la avenida 27 de Febrero estarán restringidos como parte de la Fase IV de la estrategia RD Se Mueve.

Según el Gabinete de Transporte, en la intersección Máximo Gómez y John F. Kennedy, los conductores no podrán girar hacia el sur ni hacia el norte desde la Kennedy, buscando mayor fluidez en el tránsito.

Estas restricciones se implementan tras fases previas en 13 intersecciones, donde ya se redujeron los tiempos de recorrido más de 30 %, según el Gabinete de Transporte.

Tras dos semanas de sensibilización, la fiscalización ya se ejecuta en intersecciones de Lope de Vega, Tiradentes, Winston Churchill, Abraham Lincoln y Máximo Gómez, garantizando el cumplimiento de la medida.

Las rutas alternas estarán disponibles en plataformas de tráfico como WAZE, asegurando que la implementación gradual facilite la movilidad, la seguridad vial y la adaptación ciudadana.

Rutas alternas

Para ir hacia el sur, los conductores deberán usar la avenida San Martín o la calle Paseo de los Aviadores para incorporarse a Máximo Gómez.

Para ir hacia el norte, la ruta alternativa pasa por Paseo de los Ferreteros, luego Mayor Valverde, y finalmente entrar a Máximo Gómez en dirección norte.

