En medio de una paralización parcial de la docencia por reclamo de aumento de salario, el profesor Dr. Jorge Asjana David llamó al diálogo entre las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), los profesores, los empleados y los estudiantes, para resolver las diferencias.

En un comunicado, en nombre del Proyecto Asjana Rector, expresa respeto por los sindicatos y asociaciones de la comunidad universitaria, al tiempo que considera que las luchas por mejores condiciones laborales deben llevarse a cabo dentro de la concertación y preservando la tranquilidad que ha reinado en la UASD en los últimos años.

"Nuestro compromiso es con el bienestar integral de toda la familia universitaria, asegurando que la universidad se mantenga abierta, en paz y en armonía con su misión de formar, investigar y servir al país", sostiene.

A continuación el comunicado íntegro:

La Universidad Autónoma de Santo Domingo vive un momento que exige serenidad, madurez y un compromiso firme con su misión educativa y social.

Desde el Proyecto Asjana Rector hacemos un llamado a toda la comunidad universitaria –gremios, autoridades, docentes, estudiantes y servidores administrativos– a mantener siempre abierto el camino del diálogo respetuoso y constructivo como vía para resolver las diferencias y avanzar unidos.

Reafirmamos nuestro pleno respeto a los gremios universitarios y reconocemos su rol fundamental en la defensa de derechos y conquistas históricas. Al mismo tiempo, reiteramos la importancia de que estas legítimas luchas se desarrollen en un marco de concertación, preservando la tranquilidad que en los últimos años ha caracterizado a nuestra UASD.

Nuestro compromiso es con el bienestar integral de toda la familia universitaria, asegurando que la universidad se mantenga abierta, en paz y en armonía con su misión de formar, investigar y servir al país. Los más de 200 mil estudiantes que confían en la UASD merecen que los esfuerzos colectivos se concentren en garantizar la continuidad de su formación y el fortalecimiento institucional.

El Proyecto Asjana Rector seguirá trabajando por la construcción de consensos, la unidad de todos los sectores uasdianos y la consolidación de un futuro de desarrollo, modernización y estabilidad para nuestra universidad.

Nos pronunciamos en favor de la creación de una transparente y respetuosa Mesa de Diálogo que construya en lo inmediato un consenso, asegure la apertura de la docencia, garantice derechos y nos retorne a la normalidad pactada por el ejercicio del cogobierno en la academia, bajo el liderato rectoral institucional, y desde la diversidad que garantiza la misión de la universidad.

Unidos por el bienestar de la familia universitaria, con la UASD y para la UASD.

Dr. Jorge Asjana David

Santo Domingo, R.D.

22 de agosto, 2025

