Dos fenómenos atmosféricos, la onda tropical 29 y un disturbio atmosférico al noreste del Caribe, incrementarán las probabilidades de lluvias en República Dominicana durante este fin de semana, según el meteorólogo Jean Suriel en X.

Hoy viernes, la nube sahariana 15 elevará las temperaturas en todo el territorio, generando calor sofocante por la combinación con humedad marina.

El sábado, la llegada de la onda tropical y los efectos indirectos de la posible depresión tropical 6 aumentarán el potencial de aguaceros significativos, ráfagas de viento y descargas eléctricas en la tarde y noche.

El domingo, se mantendrán los efectos de la onda tropical y los vientos húmedos, con lluvias frecuentes principalmente en el Cibao, lo que eleva la posibilidad de inundaciones repentinas.

El lunes, las precipitaciones disminuirán con la entrada de la nube de polvo del Sahara 16, que traerá de regreso el calor extremo y posibles alergias respiratorias.

