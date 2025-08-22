Con un camión repleto de cajas que contienen los documentos y evidencias recopiladas durante la investigación del caso Calamar, arribó el Ministerio Público la mañana de este viernes al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en Ciudad Nueva.

Al recibir las evidencias recabadas por el Ministerio Público, la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, informó que el órgano persecutor está en disposición de presentar los elementos de prueba que posee contra los imputados en el caso Calamar.

Ramírez dispuso, además, que el próximo jueves a las 9:00 de la mañana se habilite el salón de audiencias para que las partes puedan revisar físicamente las pruebas, siempre que presenten un listado previo.

Tras la decisión, la audiencia continuó con la lectura de la acusación por parte de Miguel Collado, fiscal litigante adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Entre los procesados se encuentran la pastora Rossy Guzmán Sánchez, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, así como varios oficiales militares y policiales.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más