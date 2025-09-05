Suspenden los trabajos por obra en Metro que afectaría servicio eléctrico a sectores hoy viernes

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), informó que los trabajos que implicaban interrupciones al servicio eléctrico en diferentes sectores a solicitud de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), fueron suspendidos hasta nuevo aviso.

Dijo que cuando la Opret disponga de la nueva fecha de reprogramación, se estará comunicando a la población de manera oportuna.

A la Línea 1B del Metro de Santo Domingo se les agregará dos estaciones al tren que brinda servicio hacia Villa Mella.

Entre los sectores que serían afectados son: Rincón, Los Mameyes, Limonal, Amor de Dios, El Naco, Alto del Chivo, Higüero, Mancebo, Los Tablones, El Cajuilito, Villa de la Seguridad Ciudadana, Mata San Juan, Mata Gorda, Maricao, Mal Nombríto, Paraíso Escondido, Villa Esperanza, Canaán II, Canaán, La Paz, Las Flores, La Esperanza, Urbanización San Felipe, Batey de Yagua, Vietnam, Progreso y Libertad, entre otros.

Asimismo: Villa Martina, Jardines del Remanso, Luz y Vida, Los Arquenos, Carlos Álvarez, Marañón II, El Fundo, Paraíso, Altos del Paraíso, Proyecto Prof. Juan Bosch, Proyecto Villa Isabela, Nueva Isabela, Batey Estrella, Vieja Habana, Galindo, Marañón II Villa Mella, Villa de los Milagros y Vista Bella.

