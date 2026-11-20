Los precios de las gasolinas prémium y regular se mantendrán sin variación durante la semana del 21 al 27 de noviembre, al igual que el gasoil y el gas licuado de petróleo (GLP), mientras que otros combustibles registrarán reducciones de hasta RD$33.10 por galón.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno destinó RD$573.5 millones en subsidios para mantener congelados los precios de los principales combustibles. Con este aporte, el gasto acumulado durante 2026 asciende a RD$45,598 millones.
El congelamiento fue dispuesto por el Gobierno hasta el 7 de enero de 2027, siempre que el subsidio semanal necesario para evitar trasladar las variaciones de los precios internacionales a los consumidores no supere los RD$1,500 millones.
Para esta semana, el subsidio por galón será de RD$74.74 para el gasoil regular, RD$56.13 para el gasoil óptimo y RD$49.02 para el GLP.
Avtur y kerosene registran las mayores rebajas
Entre los combustibles que bajarán de precio, el avtur tendrá una reducción de RD$29.88 y se venderá a RD$303.66 por galón.
El kerosene disminuirá RD$33.10, para comercializarse a RD$342.50 por galón. Mientras tanto, el fuel oil número 6 bajará RD$3.46 y costará RD$166.87, y el fuel oil 1%S tendrá una reducción de RD$1.35, hasta RD$207.78 por galón.
Precios de los combustibles del 21 al 27 de noviembre
De acuerdo con el MICM, los precios para esta semana serán los siguientes:
- Gasolina prémium: RD$362.10 por galón, mantiene su precio.
- Gasolina regular: RD$317.50 por galón, mantiene su precio.
- Gasoil regular: RD$270.80 por galón, mantiene su precio.
- Gasoil óptimo: RD$322.10 por galón, mantiene su precio.
- Avtur: RD$303.66 por galón, baja RD$29.88.
- Kerosene: RD$342.50 por galón, baja RD$33.10.
- Fuel oil #6: RD$166.87 por galón, baja RD$3.46.
- Fuel oil 1%S: RD$207.78 por galón, baja RD$1.35.
- Gas licuado de petróleo (GLP): RD$135.20 por galón, mantiene su precio.
- Gas natural: RD$43.97 por metro cúbico, mantiene su precio.
La tasa de cambio promedio semanal utilizada para el cálculo de los precios es de RD$60.71 por dólar, según las publicaciones diarias del Banco Central.
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