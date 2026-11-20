El presidente Luis Abinader confirmó por otros dos años a los seis integrantes de nombramiento directo de la Junta Monetaria, mediante el Decreto 824-26, emitido el 17 de noviembre.

La disposición renueva los períodos de José Manuel Evangelista Mallén Santos, Arturo Martínez Moya, Eduardo de Jesús Tejera Curbelo, Julio César Llibre Salcedo, Sergia Elena Mejía de Peña y José Ricardo Rojas León, quienes permanecerán en sus funciones por dos años más.

Los seis habían sido confirmados en sus puestos mediante el Decreto 648-24, del 13 de noviembre de 2024, por lo que la nueva disposición da continuidad a sus designaciones al cumplirse el período anterior.

La Junta Monetaria es el organismo responsable de establecer las políticas monetaria, cambiaria y financiera de la República Dominicana, además de ejercer funciones regulatorias dentro del sistema financiero nacional.

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El decreto se fundamenta en el artículo 226 de la Constitución, que faculta al Poder Ejecutivo a designar miembros de organismos conforme a las disposiciones legales, así como en el artículo 10 de la Ley Monetaria y Financiera 183-02, que establece la composición de la Junta Monetaria con tres miembros exoficio y seis designados por períodos determinados.

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