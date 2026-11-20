Con el aumento de las ofertas y las compras por internet durante el Black Friday, los consumidores deben tomar precauciones para evitar estafas, páginas falsas y transacciones que comprometan sus datos personales y bancarios.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, recomendó verificar la legitimidad de las tiendas virtuales antes de realizar una compra y, ante cualquier sospecha, suspender la transacción y consultar con la institución.

Alcántara explicó que Pro Consumidor mantiene vigilancia sobre el comercio digital y actúa para desmontar páginas fraudulentas cuando identifica irregularidades o recibe información de los consumidores.

Estas son cinco recomendaciones para comprar de manera más segura durante el Black Friday:

1. Verificar que la tienda virtual sea legítima

Antes de comprar, los consumidores deben comprobar que se trata de una página oficial y revisar quiénes están detrás del comercio.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Alcántara recomendó dirigirse a la página central de los responsables de la tienda y observar elementos como su actividad, publicidad y comunidad de seguidores, que pueden ayudar a detectar perfiles falsos.

Si existen dudas sobre la legitimidad del establecimiento, los consumidores pueden consultar con Pro Consumidor.

2. Desconfiar de ofertas demasiado atractivas

Los descuentos y promociones pueden ser una oportunidad para ahorrar, pero también un mecanismo utilizado para atraer compradores hacia páginas fraudulentas.

Por eso, es importante verificar las condiciones de la oferta y asegurarse de que el comercio sea confiable antes de realizar el pago.

3. Evitar enlaces sospechosos

Los consumidores deben tener cuidado con enlaces recibidos por mensajes, redes sociales o cualquier otra vía que los dirija a páginas desconocidas.

En lugar de acceder directamente desde esos enlaces, Alcántara recomendó buscar la página oficial del comercio y comprobar que la oferta esté publicada allí.

4. Proteger los datos personales y bancarios

Antes de pagar con tarjeta de crédito o débito por internet, es necesario asegurarse de que la página sea confiable.

El director de Pro Consumidor advirtió que, si el consumidor no tiene seguridad sobre el establecimiento o la plataforma, debe desistir de la transacción y evitar suministrar sus datos bancarios.

También recomendó consultar con la institución para verificar si la tienda en línea tiene sus políticas de actuación registradas.

5. Denunciar si se es víctima de una estafa

Si una persona realiza una compra y descubre que fue víctima de un fraude, debe acudir a Pro Consumidor para que la institución investigue el caso.

Alcántara indicó que, cuando se trata de hechos que pueden constituir delitos, también corresponde presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

Pro Consumidor puede acompañar el proceso y canalizar la denuncia con el apoyo de sus profesionales y técnicos.

Eddy Alcántara, director ejecutivo de Proconsumidor. Foto: ©Emil Socías/Acento.com.do

Pro Consumidor verifica las ofertas

El director ejecutivo explicó que la institución realiza un levantamiento de precios en las principales arterias comerciales de las provincias con mayor actividad comercial, cinco semanas antes de las jornadas de descuentos, para comprobar los precios de los productos que posteriormente se anuncian en oferta.

Según Alcántara, ese procedimiento permite contrastar los precios previos con las promociones anunciadas y prevenir ofertas simuladas.

Aseguró que desde hace cerca de cinco años la institución no recibe denuncias por ofertas simuladas después de las principales temporadas comerciales, como el Día del Amor y la Amistad, el Día de las Madres, el Día de los Padres, Navidad y el Día de Reyes.

En caso de detectar irregularidades, los consumidores pueden comunicarse con Pro Consumidor a través de sus canales habituales y las plataformas habilitadas para recibir denuncias.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más