El Gobierno dominicano trabaja en una modificación presupuestaria para aumentar la inversión pública de RD$ 215,000 millones a RD$230,000 millones durante 2026, anunció este miércoles el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.

Durante un encuentro con representantes del comercio nacional, Díaz explicó que la medida busca evitar una reducción de los recursos destinados a inversión pública, uno de los tres objetivos establecidos por el presidente Luis Abinader a principios de marzo para enfrentar el impacto de la coyuntura internacional.

Durante su exposición titulada "Gestión macroeconómica y fiscal en tiempos de incertidumbre", en un conversatorio-almuerzo organizado por la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) y la Cámara Dominicana de Empresarios Comerciales, el funcionario sostuvo que el Gobierno ha procurado mantener la estabilidad macroeconómica, fiscal y social, amortiguar el aumento de los precios internacionales y evitar una caída de la inversión pública.

"Hay estabilidad macro, fiscal y social, ese lo hemos cumplido. Amortiguar el aumento de los precios internacionales en los precios locales lo hemos cumplido, estamos cumpliendo", expresó.

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El ministro afirmó que la economía dominicana registra un crecimiento de 4.6 % y que la inflación se sitúa en 5 %. También mencionó que el Banco Central dispone de US$15,000 millones en reservas internacionales, las remesas superan los US$1,000 millones mensuales y las exportaciones han crecido a dos dígitos.

Asimismo, indicó que la inversión extranjera directa se encamina a establecer un nuevo récord por cuarto o quinto año consecutivo y que el turismo registra un crecimiento cercano a los dos dígitos.

1 de 2 | Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader 2 de 2 | Ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz

Subsidios a los combustibles rondan los RD$46,000 millones

Al abordar el impacto de la crisis internacional sobre los precios de los combustibles, Díaz informó que durante las últimas 16 semanas el subsidio semanal ha promediado más de RD$1,400 millones, con montos que han fluctuado entre RD$900 millones y RD$1,800 millones.

El funcionario señaló que el Gobierno ha absorbido parte del incremento de los precios internacionales para evitar que el impacto se traslade completamente a los consumidores.

Según explicó, algunos derivados del petróleo, especialmente el diésel, han registrado aumentos internacionales de hasta un 130 %, mientras que en República Dominicana se ha aplicado un ajuste promedio de 23 %.

"Pudimos haber ajustado mucho más, sí, pero entonces la inflación fuera el doble, dos dígitos, y poniendo en riesgo la estabilidad social, que eso no lo vamos a permitir", afirmó.

Díaz indicó que los ajustes han sido diferenciados entre los combustibles. Explicó que el Gobierno ha aumentado más la gasolina prémium porque, según sus datos, el 75 % de ese combustible es consumido por el 20 % de la población de mayores ingresos.

En contraste, sostuvo que los incrementos al gasoil han sido menores debido a su incidencia en los costos del transporte y los alimentos. También señaló que durante este año no se ha aumentado el precio del gas licuado de petróleo (GLP).

El ministro situó el subsidio semanal más reciente en RD$925 millones y estimó que el acumulado durante el año ronda los RD$46,000 millones.

Gobierno defiende medidas fiscales

En cuanto al manejo de las finanzas públicas, mencionó las medidas incluidas en el plan anticrisis para aliviar la carga de los contribuyentes y las empresas.

Entre ellas citó la eliminación del anticipo para el 85 % de las empresas, la eliminación de tres impuestos, la reducción de algunas retenciones del 27 % al 15 % y el ajuste por inflación de los tramos del impuesto sobre la renta personal.

También señaló que se redujeron de manera permanente los recargos tributarios mediante modificaciones al Código Tributario, con disposiciones dirigidas especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas.

El funcionario sostuvo que el Gobierno ha combinado el aumento del gasto en subsidios con ajustes graduales en los precios y un manejo de la deuda pública que, según afirmó, ha permitido preservar la estabilidad fiscal.

Asimismo, resaltó que el pasado 3 de noviembre mejoró la calificación internacional de República Dominicana y aseguró que el país fue el único de América Latina en registrar una mejora durante este año.

Díaz concluyó que el Gobierno continuará priorizando la protección de los sectores de menores ingresos y la clase media, al tiempo que procurará mantener la inversión pública y la estabilidad económica y social.

El encuentro contó con la participación del presidente Luis Abinader, así como de los ministros de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; de Trabajo, Eddy Olivares, y del director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, entre otros representantes del sector empresarial y comercial.

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