El ministro de Industria, Comercio y MiPymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, anunció la celebración de una cumbre regional para abordar el comercio ilícito, una práctica que calificó como un problema de seguridad nacional por sus efectos sobre la economía, las recaudaciones públicas y la competitividad empresarial.

El funcionario informó que la iniciativa se trabaja junto al Ministerio Público y que contará con la participación de países de la región.

«El comercio ilícito no es solo una amenaza de recaudación o económica. Es un tema de seguridad nacional», expresó Sanz Lovatón durante la apertura del VI Foro Combatiendo el Comercio Ilícito en República Dominicana, organizado por el MICM y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

El encuentro reunió a representantes de instituciones públicas, organismos de investigación, autoridades regulatorias y organizaciones empresariales para analizar las modalidades de estas actividades y fortalecer los mecanismos de prevención y persecución.

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Comercio ilícito y lavado de activos

Durante el foro, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán Coste, explicó la relación entre el comercio ilícito y el lavado de activos.

Advirtió que las ganancias procedentes de operaciones ilegales pueden introducirse en el sistema financiero mediante transacciones comerciales que aparentan ser legítimas.

Entre las modalidades identificadas mencionó la manipulación de facturas, la sobrevaloración y subvaloración de mercancías y el uso de estructuras comerciales para ocultar movimientos de dinero.

La funcionaria señaló que estas prácticas afectan la competencia empresarial, las recaudaciones tributarias y la seguridad económica.

En otro de los paneles participaron representantes de los sectores de productos de consumo, cigarros y medicamentos, quienes abordaron las nuevas manifestaciones del comercio ilícito y las propuestas para enfrentarlas.

Aduanas e Impuestos Internos

El foro también incluyó un panel sobre las acciones institucionales para combatir estas actividades, con la participación de Nelson Arroyo, director general de Aduanas; Pedro Urrutia, director general de Impuestos Internos, y Marcos Balaguer, director de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios.

La perspectiva internacional estuvo a cargo de Antonio Crespo, jefe de sección de la Unidad de Transparencia Comercial de Homeland Security Investigations de Estados Unidos, quien planteó la importancia de fortalecer el intercambio de información, la inteligencia estratégica y la colaboración entre los sectores público y privado.

Crespo sostuvo que las alianzas público-privadas constituyen un mecanismo para enfrentar la delincuencia organizada transnacional, el comercio ilícito, la corrupción y el lavado de activos.

AIRD pide fortalecer la coordinación

Al pronunciar las palabras de clausura, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, consideró prioritario mantener la coordinación entre las autoridades y los sectores productivos, así como establecer mecanismos de seguimiento para enfrentar el comercio ilícito.

Brache señaló que el contrabando, la falsificación y la evasión de obligaciones legales generan condiciones de competencia desigual frente a las empresas que cumplen las regulaciones, pagan impuestos y generan empleos formales.

También recordó que la competencia desleal figura desde hace más de cinco años entre los principales factores que afectan la competitividad industrial, según el ranking elaborado por la AIRD.

«La legalidad no debe ser una desventaja para quien produce, invierte y genera empleos. Debe ser la base sobre la cual construyamos una economía más fuerte, más justa y con mayores oportunidades para todos», expresó.

El presidente de la AIRD reiteró la disposición del gremio de continuar colaborando con las autoridades en una estrategia permanente de prevención, detección y seguimiento de estas prácticas.

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