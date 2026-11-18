Las empresas lideradas por mujeres en República Dominicana exportaron US$2,758.4 millones entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento de 36.7 % respecto al mismo período de 2025, informó Vladimir Pimentel, director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).

Pimentel explicó que, aunque el oro tiene un peso importante en las cifras, también se registraron avances en otros productos de la oferta exportable. Al excluir este mineral, las exportaciones crecieron 8.9 % durante los primeros nueve meses del año. Entre los principales productos mencionó el banano, el cobre y el cacao en grano, con presencia en mercados como Estados Unidos, Asia y el Caribe.

El funcionario indicó que el impacto de estas empresas también se refleja en el mercado interno. En 2025, vendieron más de RD$ 286,000 millones en la economía dominicana, un 30 % más que el año anterior. Asimismo, compraron más de RD$ 102,000 millones a proveedores nacionales y contribuyeron con más de RD$ 56,000 millones en impuestos.

En materia de capacitación, informó que desde el 20 de agosto hasta octubre de 2026 se registraron 47,783 participaciones en 605 actividades de formación, de las cuales el 64 % correspondió a mujeres.

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También destacó la plataforma Mujeres Importa Más, que reúne más de 300 recursos gratuitos y cuenta con 80 instituciones que ofrecen asistencia técnica, formación y vinculación comercial sin costo.

En cuanto al acompañamiento directo, señaló que entre enero y septiembre ProDominicana ofreció 174 servicios técnicos, incluidas unas 50 asesorías puntuales y alrededor de 50 visitas a empresas lideradas por mujeres para evaluarlas y orientarlas.

Pimentel destacó que estas iniciativas buscan fortalecer las capacidades de las empresarias y facilitar su acceso a oportunidades comerciales, en un contexto en el que, según expresó, detrás de las exportaciones también hay empleos y oportunidades para miles de familias.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más