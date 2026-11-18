El Gobierno dominicano solicitó al Congreso Nacional una nueva modificación al Presupuesto General del Estado de 2026 que elevaría el déficit fiscal a RD$ 365,968 millones, equivalente al 4.2 % del producto interno bruto (PIB), y suspendería hasta el 31 de diciembre la aplicación de la regla que limita el crecimiento del gasto primario.

La iniciativa, depositada por el presidente Luis Abinader el lunes 16 de noviembre en la Cámara de Diputados, representa la segunda reformulación de las cuentas públicas en el año. La primera fue aprobada en julio mediante la Ley 43-26, que aumentó en RD$ 40,978.3 millones las estimaciones de ingresos y las apropiaciones de gastos, sin modificar el déficit previsto.

Esta vez, sin embargo, el Ejecutivo propone elevar el desequilibrio fiscal desde la meta anterior de 3.24 % del PIB hasta 4.2 %. El nuevo monto de RD$ 365,968 millones supone un incremento de aproximadamente RD$ 85,393 millones respecto al déficit de RD$ 280,575.3 millones contemplado en el presupuesto original, equivalente a un aumento de alrededor del 30.4 %.

La propuesta también contempla aumentar en RD$ 54,100 millones las apropiaciones de gastos, con lo que el presupuesto de gastos del Gobierno central alcanzaría RD$ 1,717,911.7 millones. Los ingresos estimados, en cambio, se sitúan en RD$ 1,351,943.4 millones.

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El Gobierno pide suspender la regla fiscal

Uno de los puntos más relevantes de la modificación figura en el artículo 12 del proyecto, que propone suspender excepcionalmente hasta el 31 de diciembre de 2026 la aplicación del artículo 5 de la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal.

Esa disposición establece un límite al crecimiento del gasto primario del Gobierno General Nacional: no debe superar la inflación promedio anual proyectada más tres puntos porcentuales.

El gasto primario comprende las erogaciones del Estado, excluido el pago de intereses de la deuda. Entre sus componentes figuran las remuneraciones, la adquisición de bienes y servicios, las transferencias y la inversión pública.

Ministerio de Hacienda y Economía.

Con la suspensión solicitada, el Gobierno podría apartarse temporalmente de ese límite durante el resto del ejercicio fiscal. El proyecto establece que el Ministerio de Hacienda y Economía deberá presentar un plan de corrección para retornar al cumplimiento de la regla.

La medida se plantea apenas dos años después de la aprobación de la Ley 35-24, concebida para establecer límites al crecimiento del gasto y contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El Poder Ejecutivo justifica la suspensión por los efectos fiscales extraordinarios de la situación internacional y las necesidades adicionales de recursos para mitigar su impacto en la economía dominicana, especialmente por el encarecimiento de los combustibles.

En octubre, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, había defendido la necesidad de flexibilizar la normativa. «La Ley de Responsabilidad Fiscal funciona en años normales. Este no es un año normal», expresó durante una actividad por el aniversario del Banco Central.

RD$ 44,000 millones de aumento irían a Obligaciones del Tesoro

De los RD$ 54,100 millones adicionales en apropiaciones de gastos que contempla el proyecto, RD$44,000 millones corresponden a la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional. Esa partida representa el 81.3 % del incremento propuesto.

El resto se distribuiría entre varias instituciones: RD$5,000 millones para el Ministerio de Obras Públicas; RD$ 3,600 millones para Educación; RD$ 1,000 millones para Industria y Comercio, y RD$500 millones para Interior y Policía.

Ministerio de Interior y Policia

La iniciativa también contempla transferencias presupuestarias por RD$7,400 millones entre instituciones, sin que estas impliquen un aumento del gasto total. De ese monto, el Ministerio de la Presidencia recibiría RD$5,300 millones; Educación Superior, RD$1,200 millones, y Deportes, RD$900 millones.

En su comunicación al Congreso, el Gobierno señala que ha destinado más de RD$44,000 millones al subsidio de combustibles y que las transferencias al sector eléctrico han superado los RD$96,000 millones. También refiere RD$3,400 millones de apoyo al transporte y más de RD$2,150 millones para subsidiar fertilizantes importados.

Estas cifras corresponden a desembolsos acumulados durante el año y no deben confundirse con las nuevas asignaciones que introduce la modificación presupuestaria.

Menores ingresos que en la primera reformulación

Aunque el Gobierno propone elevar el gasto, la nueva estimación de ingresos queda por debajo de la contemplada en la primera modificación presupuestaria, aprobada en julio.

El proyecto calcula ingresos por RD$ 1,351,943.4 millones. Esa cantidad supera en RD$ 9,685.2 millones la estimación del presupuesto original, pero representa una reducción de aproximadamente RD$31,293 millones respecto a los RD$ 1,383,236.5 millones proyectados en la primera reformulación.

La diferencia evidencia que el nuevo ajuste no responde únicamente a una ampliación de los recursos disponibles. El Ejecutivo también revisa a la baja la previsión de ingresos que había incorporado al presupuesto vigente.

En cuanto al financiamiento, el Gobierno sostiene que más del 60 % del incremento del déficit se cubriría con disponibilidades acumuladas de ejercicios anteriores. El uso de esos recursos permitiría financiar parte del desequilibrio sin recurrir a nuevo endeudamiento por esa proporción.

El proyecto autoriza emisiones de títulos públicos por hasta RD$ 477,435 millones y proyecta que la deuda del sector público no financiero cierre 2026 en 46.6 % del PIB.

Más gasto de capital para obras

La modificación también propone elevar el gasto de capital a RD$ 230,786.7 millones, con recursos para continuar proyectos como el Teleférico de Santo Domingo Oeste y el Monorriel de Santiago.

El monto representa un aumento de RD$4,524.7 millones respecto al presupuesto vigente y de RD$15,502 millones frente al aprobado originalmente para 2026.

Monorriel de Santiago de los Caballeros. Foto: Máximo Laureano/Acento.com.do

El Ejecutivo defiende la reformulación por las presiones internacionales sobre los precios de los combustibles, los subsidios y las necesidades de inversión y funcionamiento de las instituciones.

El Congreso debe conocer la modificación

La iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados el lunes 16 de noviembre y comunicada por el presidente de ese órgano legislativo, Alfredo Pacheco, durante la sesión del martes 17.

Pacheco informó que el proyecto sería estudiado por una comisión especial y que se procuraría conocerlo en una sesión convocada para el jueves 19 de noviembre, antes de que los legisladores se aboquen al estudio del Presupuesto General del Estado de 2027.

La nueva modificación obliga al Congreso a examinar, en la recta final del año fiscal, tanto el aumento del déficit como la solicitud de suspender temporalmente el límite al crecimiento del gasto primario establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

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