El Gobierno dominicano comenzará el jueves 3 de diciembre el pago de RD$ 35,619 millones por concepto de regalía pascual a servidores públicos, pensionados, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, informó este miércoles el tesorero nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez.

El funcionario explicó que el desembolso contempla RD$ 33,403 millones para los empleados del Gobierno central y las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, además de RD$ 2,215 millones en transferencias a otras instituciones.

Delgado Sánchez indicó que los ayuntamientos no están incluidos en esos montos porque cuentan con presupuestos propios.

Los primeros en recibir el sueldo número 13 serán los pensionados, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Posteriormente, se continuará con el pago a los empleados de las demás instituciones públicas.

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El tesorero precisó que el monto destinado a la regalía pascual registra un incremento de 3.5 % en comparación con el año pasado, equivalente a unos RD$ 1,620 millones. Atribuyó el aumento a los ajustes salariales aplicados a médicos, policías, maestros y otros servidores públicos.

RD$ 105,000 millones en circulación

Delgado Sánchez estimó que durante diciembre circularán alrededor de RD$ 105,000 millones por concepto del pago de la regalía pascual del sector público y privado.

Explicó que las empresas privadas tienen previsto destinar RD$ 68,000 millones al pago del sueldo número 13, cuya entrega normalmente comienza a partir del 15 de diciembre.

Al sumar los recursos que desembolsará el Estado y los previstos por el sector privado, el funcionario consideró que habrá una importante masa monetaria en circulación durante el mes, con efectos sobre el comercio y las actividades económicas.

El tesorero sostuvo que el pago anticipado de la regalía estatal permitirá a las familias de los servidores públicos organizar sus presupuestos para las festividades navideñas.

Coordinación del pago

El funcionario aseguró que la Tesorería Nacional tiene prácticamente listo el proceso de entrega y pidió a las instituciones públicas cargar con anticipación sus nóminas en el sistema electrónico de pagos para agilizar las transferencias.

También exhortó a la población a utilizar prudentemente los recursos y adoptar las medidas de precaución habituales al realizar retiros de efectivo o transacciones en entidades bancarias y establecimientos comerciales.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más