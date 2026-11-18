La capacidad instalada de producción de petróleo de Guyana ha superado el millón de barriles diarios, según ExxonMobil, lo que supone una de las expansiones más rápidas de un proyecto petrolero en alta mar y aporta una importante fuente nueva de suministro en medio de la crisis en Oriente Medio.

La gran petrolera estadounidense anunció el lunes que había iniciado la producción desde una quinta plataforma flotante frente a la costa de Guyana, poco menos de una década después de que comenzara a desarrollar el bloque Stabroek, un vasto yacimiento que contiene al menos 11.000 millones de barriles de petróleo.

Dan Ammann, presidente de operaciones de exploración y producción de Exxon, dijo: «Alcanzar una capacidad instalada de 1,1 millones de barriles por día refleja la solidez de este recurso de clase mundial, el éxito de nuestra colaboración con el Gobierno y nuestros socios en la empresa conjunta, y las contribuciones de miles de guyaneses que están ayudando a construir el futuro energético del país».

La rápida expansión del proyecto encabezado por Exxon, ubicado a unas 120 millas de la costa de Guyana, le ha permitido a la compañía aprovechar el fuerte aumento de los precios del petróleo, impulsado por las crisis energéticas que se han sucedido desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 y por la guerra con Irán, que comenzó el 28 de febrero.

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El éxito del proyecto ha convertido a Guyana en la economía de más rápido crecimiento del mundo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pronosticado un crecimiento del 22 % para este año. Esto también ha llevado a la industria petrolera a replantearse su enfoque respecto a la exploración en nuevas fronteras, es decir, en cuencas nuevas, no probadas, remotas o de aguas profundas.

La decisión del consorcio encabezado por Exxon de invertir más de 50.000 millones de dólares en Guyana representa una apuesta contraria a la tendencia del director ejecutivo Darren Woods, quien ha buscado el crecimiento desde su nombramiento en 2017 mediante el aumento de la producción de petróleo, en un momento en que los inversores premiaban las estrategias de transición energética.

En contraste, rivales como BP y Shell se alejaron de la perforación en zonas fronterizas durante la década anterior. Esta última optó por una salida inoportuna del consorcio del bloque Stabroek de Exxon en 2014, apenas un año antes del descubrimiento de un gigantesco yacimiento petrolero.

Los analistas señalan que Guyana ha supuesto un cambio «transformacional» para Exxon, al brindarle acceso a un recurso de primer nivel y bajo costo en un momento en que la empresa estaba reevaluando su cartera, la asignación de capital y su estrategia de perforación a largo plazo.

Schreiner Parker, analista de Rystad Energy, dijo: «Fue el ejemplo perfecto de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Se convirtió en una de las joyas de la corona del reposicionamiento de ExxonMobil, demostrando que la compañía aún podía aportar enormes adiciones de recursos y barriles altamente competitivos».

«Lo que es particularmente notable es la velocidad del desarrollo: pasar de comenzar a producir petróleo en 2019 a superar el millón de barriles diarios en solo siete años, una hazaña que aparentemente solo ExxonMobil puede lograr. Guyana ha pasado de ser un éxito exploratorio a convertirse en uno de los pilares más importantes de la estrategia global de crecimiento de ExxonMobil en el sector de exploración y producción».

El éxito de la compañía en Guyana animó a otros grandes grupos petroleros a retomar las inversiones en perforaciones de frontera en zonas poco exploradas, una actividad arriesgada de la que la industria se había distanciado por temor a que la transición energética pudiera dejar a las empresas con activos improductivos.

En los últimos dos años, las inversiones de la industria petrolera han comenzado a fluir hacia África occidental y el Mediterráneo oriental. Sin embargo, Sudamérica es actualmente el principal foco de desarrollo de nuevos recursos petroleros en alta mar, especialmente desde que la guerra con Irán interrumpió los suministros procedentes de Oriente Medio.

Shell y BP están ampliando sus actividades de perforación en alta mar en Brasil. Este año, BP y XRG, el brazo internacional de la compañía petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos, anunciaron una alianza para desarrollar un importante yacimiento de gas en Venezuela. Además, se espera que un consorcio encabezado por TotalEnergies comience a producir petróleo en el proyecto GranMorgu, en Surinam, en 2028.

«Surinam puede ser un refugio seguro como proveedor confiable de energía», dijo Patrick Brunings, ministro de Petróleo, Gas y Medio Ambiente del país, a Energy Source. «Estamos en una zona geográfica segura; somos un país que respeta sus contratos y tenemos un Gobierno estable dentro de un sistema democrático sólido».

Brunings añadió: «Hemos notado un mayor interés por parte de países que se han visto afectados tanto por la guerra entre Rusia y Ucrania como por el reciente conflicto en Oriente Medio. En los próximos cinco años, Surinam podría tener cuatro nuevos proyectos de explotación en alta mar: dos petroleros y dos gasíferos».

Argentina, Brasil y Guyana han batido récords de producción este año, y la producción total de América del Norte y del Sur va camino de aumentar un 10 % en los dos años que terminan en diciembre de 2026, según Rystad Energy.

Chevron, el mayor rival de Exxon en Estados Unidos, aumentó su presupuesto de exploración en más de un 50 % respecto a 2025 y está explorando en Surinam, Argentina, Venezuela y Brasil.

Además, Chevron adquirió una participación del 30 % en el bloque Stabroek de Exxon al acordar en 2023 la compra de la petrolera estadounidense Hess por 53.000 millones de dólares. La adquisición incrementó las reservas de Chevron —la cantidad de petróleo y gas que puede extraer potencialmente—, que en 2024 habían caído a su nivel más bajo en una década: 9.800 millones de barriles equivalentes de petróleo.

Parker, de Rystad, dijo: «Esto ya no es solo una historia de Guyana. La expansión de Brasil en aguas profundas, la industria del esquisto de Vaca Muerta en Argentina, que crece rápidamente, y los desarrollos marítimos de Guyana están convirtiendo en conjunto a América Latina en una de las fuentes más importantes de suministro adicional de petróleo a nivel mundial».

«Surinam podría aportar un nuevo elemento a finales de esta década y Venezuela sigue siendo la gran incógnita», dijo Parker. «La región está dejando de ser un territorio del que se habla por su potencial geológico para convertirse en un motor significativo del crecimiento efectivo de la producción».

Jamie Smyth. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

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