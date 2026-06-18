El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) registró este miércoles 17 de junio un nuevo récord de demanda máxima instantánea, al alcanzar 4,077.97 megavatios (MW) a las 10:24 de la noche.

El funcionario resaltó que este hito confirma la tendencia es al crecimiento sostenido que experimenta la demanda eléctrica nacional y evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura de generación, transmisión y distribución para responder a las necesidades del país.

“Más turismo, más industrias, más comercios y más hogares demandan energía, además de cambios estructurales en el comportamiento y de las altas temperaturas, lo que nos obliga a continuar ampliando la capacidad del sistema para garantizar un suministro confiable y de calidad”, expresó Santos.

El nuevo máximo supera los registros observados durante los últimos meses y se acerca a la barrera de los 4,100 MW, consolidando una tendencia ascendente.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El ministro recordó que la demanda máxima del país se situaba en alrededor de 2,681 MW en 2019, mientras que en 2025 ya había superado los 4,000 MW, lo que representa un crecimiento cercano al 52 % en apenas seis años.

Destacó que se puso en marcha una estrategia orientada a ampliar la oferta de generación, fortalecer las redes de transmisión y distribución, así como incorporar nuevas tecnologías de almacenamiento, con el objetivo de que el sistema eléctrico disponga de la capacidad necesaria para acompañar la expansión económica, industrial y turística de República Dominicana.

Como parte de ese plan, mencionó la entrada en operación de Energas 4, con una capacidad de 130 MW; el proyecto SIBA Energy, en Boca Chica, con 68 MW adicionales al sistema; así como la conversión a ciclo combinado de Manzanillo Power Land, que añadirá 414 MW este año.

A estas incorporaciones se suman nuevos sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), que aportarán mayor estabilidad y flexibilidad a la red, además de diversos proyectos de generación renovable que continúan fortaleciendo la matriz energética nacional.

Asimismo, resaltó la entrada de la generadora San Felipe, con 467 MW en 2027 y los proyectos de generación de Manzanillo, con dos plantas de 420 MW cada una, sumados a otros 1,000 MW de energías renovables que se integrarán en ese período.

El titular de Energía y Minas indicó que la proyección oficial estima que la demanda máxima nacional alcance alrededor de 4,250 MW durante 2026, por lo que el Gobierno trabaja para anticiparse a ese crecimiento mediante inversiones en generación, transmisión y almacenamiento energético.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más