El ecosistema fintech en República Dominicana vive un momento de consolidación. Aplicaciones de pago, billeteras digitales, subagentes bancarios y soluciones de banca móvil se han multiplicado en los últimos años, cambiando la forma en que los dominicanos se relacionan con el sistema financiero. Carlos Santelises, segundo presidente de Adofintech y vicepresidente y gerente general de GCS International, explica cómo se llegó hasta aquí y hacia dónde va.

¿Cómo ha crecido el ecosistema fintech en República Dominicana?

El crecimiento ha sido significativo. Santelises destaca que en los últimos años se ha registrado un aumento notable en aplicaciones de pago, subagentes bancarios, billeteras digitales y soluciones de banca móvil.

Un punto de inflexión fue la pandemia. "La pandemia aceleró la adopción de servicios financieros digitales, creando hábitos más permanentes en los usuarios", señala el ejecutivo. Lo que comenzó como una necesidad de emergencia se convirtió en un cambio estructural en el comportamiento financiero de la población.

¿Qué está transformando los pagos digitales en el país?

Según Santelises, uno de los cambios más relevantes es que los pagos electrónicos ya no son exclusivos de los bancos tradicionales. Startups fintech y comercios han integrado soluciones accesibles que antes estaban fuera del alcance de gran parte de la población.

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"Las transferencias inmediatas, los pagos QR y las plataformas multibanco están facilitando la inclusión financiera", explica. Esta democratización del acceso a los servicios de pago representa uno de los avances más concretos del sector en los últimos años.

¿Por qué la banca móvil se convirtió en el canal preferido?

Para Santelises, la banca móvil ha dado un salto cualitativo: dejó de ser un canal secundario para convertirse en el principal punto de contacto entre los ciudadanos y sus finanzas.

"Los usuarios valoran la conveniencia, seguridad y rapidez de realizar transacciones desde sus teléfonos", afirma. Este cambio refleja una transformación profunda en las expectativas del consumidor dominicano, que hoy exige servicios financieros disponibles en cualquier momento y lugar.

¿Cómo impacta esto en la inclusión financiera?

El ejecutivo resalta que el mayor beneficio de esta transformación digital es el empoderamiento del ciudadano. Gracias a los subagentes bancarios, las personas pueden gestionar sus finanzas sin depender de sucursales físicas, lo que tiene un impacto directo en segmentos de la población que históricamente han estado desatendidos por el sistema financiero formal.

"Los ciudadanos están más empoderados: pueden gestionar sus finanzas sin depender de sucursales físicas", sostiene Santelises. Para las comunidades alejadas de los centros urbanos o con acceso limitado a servicios bancarios tradicionales, esta evolución representa una oportunidad real de integración financiera.

¿Cuál es el rol de Adofintech en este proceso?

Como asociación que agrupa a los actores del ecosistema, Adofintech trabaja en tres frentes: promover la innovación, impulsar una regulación adecuada y facilitar la colaboración entre bancos, fintechs y autoridades regulatorias.

"Nuestro objetivo es que el ecosistema siga creciendo de manera segura, confiable y con beneficios tangibles para la población", afirma Santelises. En su visión, el crecimiento sostenible del sector depende de que todos los actores —públicos y privados— trabajen de manera coordinada.

El panorama, según Santelises, es positivo. El ecosistema fintech dominicano está en una etapa de consolidación, con un crecimiento acelerado en pagos digitales y banca móvil, y una ciudadanía que adopta estas soluciones porque ofrecen lo que siempre buscó: conveniencia, seguridad y acceso real al sistema financiero.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más