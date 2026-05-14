El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) reafirmó su compromiso con la calidad y la mejora continua en la gestión pública al recibir la Certificación del nivel de excelencia sello CAF +300, otorgada por el Ministerio de Administración Pública (MAP) que tiene el objetivo de mejorar los servicios ofrecidos a la población.

“Recibir por segunda ocasión el Sello CAF +300 no es un hecho fortuito, sino la validación de una trayectoria orientada a la excelencia, con procesos cada vez más robustos, servicios más eficientes y una gestión centrada en el ciudadano. Este avance refleja nuestro compromiso de seguir elevando los estándares de calidad en beneficio de la gente”, afirmó el ministro Díaz.

Sigmund Freund felicitó al Ministerio de Hacienda y Economía por su compromiso con la excelencia y destacó que esta evaluación refleja importantes avances en liderazgo, planificación estratégica, transformación digital, transparencia y mejora continua, consolidando una cultura organizacional orientada a resultados y al servicio ciudadano.

Este reconocimiento avala los estándares de funcionamiento, liderazgo y estrategias institucionales implementadas por la entidad, consolidándolo como referente de eficiencia y servicio en el sector público.

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Relevancia de la certificación

La certificación promueve la autoevaluación de los procesos internos, identificando fortalezas y oportunidades de mejora, garantizando niveles superiores de transparencia y eficiencia en la prestación de servicios a la ciudadanía.

Hacienda y Economía se suma así a las instituciones certificadas con el Sello CAF +300, recibiendo la distinción por segundo período consecutivo.

En 2023, la entidad fue avalada durante su gestión únicamente como Ministerio de Hacienda, y este año obtiene la recertificación en el marco de su proceso de fusión que integran aspectos económicos y de planificación.

El Sello CAF +300, con vigencia de dos años, forma parte del programa de reconocimientos del nivel de excelencia impulsado por el MAP, cuyo objetivo es promover, consolidar y reconocer las mejores prácticas de gestión en la administración pública.

Esta iniciativa fomenta la eficiencia, la efectividad y la modernización administrativa, incentivando la adopción de herramientas, normas y modelos que optimicen la operación de los organismos del Estado.

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