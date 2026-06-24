El sector eléctrico dominicano adjudicó apenas 325 megavatios de los 600 megavatios que habían sido anunciados por las autoridades en la más reciente licitación de energía renovable con almacenamiento en baterías, una reducción de casi la mitad de la capacidad inicialmente proyectada.

La explicación fue ofrecida por el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), quien aseguró que el comité de licitación decidió seleccionar únicamente las propuestas con los precios más competitivos.

Según indicó, participaron 32 empresas en el proceso y los contratos adjudicados lograron precios de entre 10.60 y 10.90 centavos de dólar por kilovatio hora, tarifas que calificó como inéditas para el mercado eléctrico dominicano.

"Muchas personas nos han preguntado por qué, si la licitación original era de 600 megavatios, solamente se adjudicaron 325. El comité de licitación decidió hacer una curva sobre los mejores precios", sostuvo el funcionario.

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La decisión implica que el sistema eléctrico recibirá poco más de la mitad de la capacidad que el Gobierno había proyectado inicialmente en esta primera convocatoria. Para compensar la diferencia, el CUED anunció que en las próximas tres o cuatro semanas lanzará una nueva licitación por otros 300 megavatios.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aseguró que las nuevas iniciativas de generación eléctrica y los proyectos que impulsa el Gobierno contribuirán a reducir gradualmente los costos de compra de energía y a mejorar la eficiencia del sistema eléctrico nacional.

El funcionario informó que el Gobierno lanzará nuevas licitaciones para ampliar la capacidad de generación. Recordó que el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad anunció una licitación de 200 megavatios (MW) de generación existente, cuyos términos serán publicados este mes, así como una nueva convocatoria para 300 MW adicionales en aproximadamente cuatro semanas.

Santos reconoció que el sistema enfrenta retos vinculados al vertimiento de energía, fenómeno que, aseguró, el Gobierno busca reducir mediante distintas medidas operativas.

Entre estas acciones mencionó una mejor coordinación, a través del Organismo Coordinador, para la entrada de las plantas térmicas al sistema, así como la reprogramación de pruebas de generación para realizarlas fuera de las horas de mayor producción solar.

Las autoridades también adelantaron la publicación de una licitación para contratar 200 megavatios de almacenamiento mediante baterías destinados a plantas solares ya existentes.

La medida busca reducir los vertimientos de energía que comienzan a registrarse en el sistema debido a las limitaciones de la red de transmisión y mejorar la gestión de la generación eléctrica.

¿Qué pasa en esta primera etapa de almacenamiento?

Los contratos firmados en esta primera fase se distribuyen entre proyectos ubicados en las regiones de las distribuidoras del Sur (35 %), Norte (30 %) y Este (35 %). Se estima que toda la capacidad adjudicada entre en operación en el 2028.

El Gobierno sostiene que estas licitaciones forman parte de la estrategia para diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de combustibles importados y avanzar en la transición hacia fuentes de energía más limpias.



Cuando se anunció durante el año pasado la licitación de baterías, las autoridades indicaron que se busca la contratación de nueva generación eólica y solar fotovoltaica con sistemas de almacenamiento, en capacidades que van desde 20 hasta 300 megavatios, para una capacidad total de 600 MW.

Sin embargo, la adjudicación de apenas 325 de los 600 megavatios anunciados deja abierta la interrogante sobre la velocidad con que el país podrá incorporar nueva capacidad renovable al sistema eléctrico nacional.

Además, el titular de Energía y Minas, informó que República Dominicana necesitará alrededor de 250 a 400 MW megavatios (MW) de capacidad instalada en sistemas de almacenamiento de energía (BESS) para 2028, con el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y optimizar el aprovechamiento de las energías renovables.

Santos explicó que la estrategia contempla la incorporación de nuevos proyectos de generación térmica, lo que permitirá disminuir los costos medios de compra de energía en los próximos años.

"Este proyecto va a ir reduciendo los costos medios de compra de las EDE, así como también las otras iniciativas que estamos trabajando desde el punto de vista de nuevos proyectos de generación térmica que están entrando", afirmó.

El funcionario señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a hacer el sistema eléctrico más eficiente, competitivo y resiliente.

"Es una combinación de un sistema más competitivo, combinado con un sistema más resiliente y más fortalecido", indicó.

Aunque evitó ofrecer una fecha específica para la materialización de todos los beneficios, Santos sostuvo que durante 2027 comenzarán a observarse mejoras significativas en los costos medios de compra de energía, tendencia que continuará en 2028.

Asimismo, consideró que una mayor eficiencia del sistema deberá reflejarse en una reducción de los subsidios eléctricos y en una disminución del déficit del sector.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más