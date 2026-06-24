En el marco de la celebración de su 61 aniversario, la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos (ADAP) lanzó la Feria Inmobiliaria Vive Mejor 2026, con el objetivo de facilitar soluciones de financiamiento para la adquisición de viviendas, solares y locales comerciales, así como para remodelación y consolidación de deudas con garantía hipotecaria.

La actividad se realizó en el edificio corporativo de la entidad y contó con la presencia de ejecutivos de la institución, gerentes de sucursales, asociados, empresarios, constructores y desarrolladores inmobiliarios.

Durante el acto, la vicepresidenta de Negocios, Sara Reyes, destacó que la iniciativa refleja la esencia con la que fue fundada la Asociación Duarte hace más de seis décadas, enfocada en fomentar el ahorro y facilitar el acceso al financiamiento para mejorar la calidad de vida de las familias dominicanas.

“Sabemos que adquirir una vivienda es una de las decisiones más importantes en la vida de una familia. Por ello, hemos preparado una nueva edición de Vive Mejor, poniendo a disposición condiciones preferenciales, asesoría especializada y el acompañamiento cercano que caracteriza a nuestra institución”, expresó.

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Reyes agradeció la confianza de los asociados y clientes, así como el respaldo de los aliados del sector inmobiliario, destacando que estas alianzas permiten ampliar el acceso a soluciones habitacionales.

Las condiciones de la feria fueron presentadas por el segundo vicepresidente de Banca Persona, Héctor Díaz, quien explicó que la misma estará disponible del 20 de junio al 31 de julio de 2026.

Condiciones y beneficios

Para la adquisición de viviendas, la entidad ofrecerá tasas fijas desde 9.95 %, plazos de hasta 20 años y financiamiento de hasta el 90 % del valor del inmueble para unidades listas para entrega.

En el caso de los solares, la feria contempla financiamiento de hasta el 70 % del valor y plazos de hasta 10 años. También incluye facilidades para remodelación y consolidación de deudas con garantía hipotecaria, con financiamiento de hasta el 80 % del valor del inmueble, así como préstamos para locales comerciales con plazos de hasta 15 años.

“Con Vive Mejor 2026 ponemos a disposición una oferta integral que responde a distintas necesidades y brinda alternativas para que nuestros asociados y clientes puedan hacer realidad importantes proyectos familiares y personales”, indicó Díaz.

Durante la vigencia de la feria, los interesados podrán recibir orientación personalizada en las sucursales y canales de atención de la Asociación Duarte, donde ejecutivos especializados ofrecerán acompañamiento para identificar la opción de financiamiento más adecuada.

Como parte del lanzamiento, el departamento de Mercadeo presentó el spot publicitario de esta edición de Vive Mejor, con el objetivo de fortalecer la difusión de la iniciativa y dar a conocer las facilidades disponibles.

La feria forma parte de las actividades conmemorativas del 61 aniversario de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, institución fundada en 1965 para responder a las necesidades habitacionales de la población y facilitar el acceso al financiamiento de viviendas. A lo largo de su trayectoria, la entidad ha acompañado a miles de familias en la adquisición de su techo propio.

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