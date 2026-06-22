El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) avanza en la reconstrucción y rehabilitación de infraestructuras hidráulicas en Puerto Plata y Espaillat, con el objetivo de reducir riesgos de inundaciones y fortalecer la seguridad hídrica. Los trabajos forman parte de un plan anunciado en 2025 con una inversión de RD$ 700 millones.

El director ejecutivo del organismo, Olmedo Caba Romano, explicó que en el distrito municipal de Belloso, perteneciente al municipio Villa Isabela, se desarrollan importantes intervenciones en el río Bajabonico y en el sistema de riego La Isabela.

Las labores incluyen la adecuación del cauce del río, la construcción de muros de gaviones en zonas de alta vulnerabilidad, la rehabilitación del dique derivador de Belloso y la mejora de canales y casetas de bombeo.

Principales acciones ejecutadas por el INDRHI

Adecuación del cauce del río Bajabonico en Belloso.

Construcción de muros de gaviones en áreas vulnerables.

Rehabilitación del dique derivador de Belloso.

Mejoramiento de canales y casetas de bombeo del sistema de riego La Isabela.

Adecuación del cauce del río Yásica en Sabaneta de Yásica y Veragua.

Construcción de muros de protección en aproximadamente 600 metros de ambas márgenes del río Yásica.

Según el funcionario, estas obras impactarán unas 35,000 tareas agrícolas y beneficiarán directamente a más de 3,000 productores dedicados principalmente al cultivo de plátano, cereza y otros rubros.

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Por su parte, el director de la Junta Municipal de Belloso, Isaac Reynoso Brito, destacó la importancia de las intervenciones para una comunidad que históricamente ha sufrido los efectos de las crecidas del río Bajabonico.

“Estos trabajos representan tranquilidad para más de 5,000 habitantes y productores que han vivido bajo la preocupación de las inundaciones provocadas por el comportamiento del afluente”, expresó.

Posteriormente, Caba Romano supervisó los trabajos que se desarrollan en el río Yásica, en los distritos municipales de Sabaneta de Yásica, en Sosúa, y Veragua, en Gaspar Hernández, donde también se ejecutan obras de adecuación del cauce y construcción de estructuras de protección.

En Veragua, el director del INDRHI sostuvo un encuentro con autoridades locales, representantes de la Iglesia católica, la Cruz Roja, juntas de vecinos y comunitarios, con quienes socializó los detalles de las obras y los beneficios esperados.

Caba Romano afirmó que la institución trabaja en una solución integral para aumentar la resiliencia de estas comunidades ante eventos climáticos extremos.

“Estamos garantizando un manejo eficiente del recurso agua y una mayor capacidad de respuesta ante las lluvias”, sostuvo.

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