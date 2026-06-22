Wall Street cerró este lunes en terreno mixto y el índice tecnológico Nasdaq bajó el 1,33 %, hasta los 26.166 puntos, lastrado por la caída de empresas del sector como SpaceX, que se desplomó un 16 %.

Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa, subió el 0,29 %, hasta las 51.172 unidades, y el S&P 500 retrocedió el 0,37 %, hasta los 7.472 enteros.

Las acciones de la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, continuaron su bajada, tras retroceder la semana pasada más de un 3 %, y al término de la jornada perdieron el 16,4 %.

La compañía anunció hoy que lanzará su primera emisión de bonos de deuda para refinanciarse, una operación que consistirá en la colocación de bonos senior no garantizados y dirigidos a inversores institucionales cualificados.

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En la jornada de este lunes también destacaron las caídas de otras empresas del sector como Alphabet (-5 %), Amazon (-4,75 %), Microsoft (-3 %) o Meta (-2 %), mientras que Micron, que el miércoles publica resultados, subió el 6,8 %.

Por otro lado, los inversores están pendientes del índice de precios al consumidor del mes de mayo, un indicador clave para la Reserva Federal (Fed), que se publicará este miércoles.

La semana pasada, la Fed mantuvo sin cambios los tipos de interés, que actualmente se encuentran en una horquilla entre el 3,5 y el 3,75 %.

Además, el mercado también estará pendiente de los avances en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Las delegaciones de ambos países acordaron crear un comité para impulsar una hoja de ruta que les permita llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto en un plazo de sesenta días.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este lunes el 2,3 %, hasta los 74,82 dólares el barril, después de que EE.UU. autorizara la venta de crudo producido por Irán durante sesenta días.

Mientras, el oro caía el 0,89 %, hasta los 4.208 dólares la onza; y la plata perdía el 1,54 %, hasta los 65,30 dólares la onza; mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años subía hasta el 4,509 %.

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