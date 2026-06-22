Más de RD$1,101 millones de pesos en 516,45 transacciones captó la Tesorería Nacional (TN) a través del Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (Sirite) por pagos de servicios realizados por ciudadanos en el primer semestre de este año en instituciones del Estado que están integradas a esa plataforma, informó el tesorero nacional, Luis Delgado Sánchez.

El funcionario citó que en enero las recaudaciones por la pasarela de pagos fueron de RD$ 275 millones 922 mil 808 pesos.

En febrero los ingresos fueron RD$ 173 millones 542 mil 190 pesos en diferentes transacciones solicitadas por ciudadanos a través del Sirite. En marzo se captó RD$ 204,773,242.

En abril, ingresaron por la plataforma de pagos de la Tesorería Nacional RD$ 190,549, 284 pesos. En mayo la cantidad de recaudado fueron fue RD$ 181 millones 717 mil 467.

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En junio se había captado hasta el 14 de ese mes por la plataforma de pago RD$ 74,714,378 pesos en solicitudes hechas por usuarios, para un total de RD$1,101 millones 219 mil 371 pesos, indicó la TN en el comunicado.

En cuanto a las instituciones que generaron mayor nivel de ingresos por el Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (Sirite) está el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con RD$ 166,998,571 pesos.

Les sigue el Instituto Tecnológico de las Américas con RD$ 154,924,609 pesos, mientras que el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) generó ingresos por RD$ 137,188,378.

Luego la Dirección General de Pasaportes (DGP) con RD$ 132 millones 131 mil 400 . El Ministerio de Interior y Policía (MIP) RD$ 107,664,625 y Dirección General de Migración (DGM) con RD$ 93,206,509.

Asimismo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes con RD$90,554,452 , el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) con RD$ 66,241,550.

En el Ministerio de Trabajo los ingresos fueron por el orden de RD$ 60,298,914, constituyéndose en las instituciones que más captaron ingresos por Sirite en el primer semestre del año 2026, sostuvo el funcionario.

Luis Delgado Sánchez resaltó además la transparencia y la mejora de las estadísticas fiscales a través de esa plataforma, debido a que solidifica el registro de las operaciones de pagos de bienes y servicio a través de un sistema único de caja.

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