Durante el primer trimestre de 2026, Edesur Dominicana logró reducir las pérdidas eléctricas a un 29.8 %, en comparación con igual período del año anterior, cuando la cifra se situó en un 30.7 %.
En el ámbito técnico- comercial, los avances alcanzados durante el trimestre se evidencian en un mayor porcentaje de cobranza que subió de un 98.7 % en 2025 a un 98.9 % en 2026.
A nivel financiero, la distribuidora obtuvo avances positivos en su desempeño, cerrando el trimestre con una reducción de su déficit corriente, que pasó de US$ 98.2 millones en 2025 a US$ 89.8 millones en 2026.
En el mismo período, también se logró una mejora en la calidad del servicio. La demanda de energía de nuestros clientes se abasteció en un 97.8 %, superando el 97.2 % del año anterior.
Asimismo, el promedio de horas mensuales de cortes en el servicio tuvo una disminución significativa, al pasar de 23.8 a 13 horas al mes.
Estos indicadores tienen detrás una gestión enfocada en mejorar las condiciones del servicio que Edesur brinda a sus clientes y en la optimización de sus recursos.
Solo en los primeros tres meses del año, se ejecutaron 159,000 intervenciones en terreno, entre las que figuran 101,124 adecuaciones y 10,999 desmantelamientos de suministros de clientes regulares.
Asimismo, se intervinieron 2,210 clientes en bajas que presentaban consumo progresivo y se registraron 4,130 eliminaciones de conexiones directas mediante la instalación de nuevos medidores.
Las acciones ejecutadas también incluyeron 17,420 cambios de medidores, el saneamiento de 583 módulos concentrados en altura (MCA) y la incorporación de 4,449 nuevos clientes.
La distribuidora continúa su política de persecución del fraude eléctrico, logrando levantar 7,678 actas de irregularidades, 102 de ellas, a través de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE).
Noticias relacionadas
Edesur suspenderá servicio eléctrico este lunes en varios sectores por trabajos en subestación Ciudad Satélite
Edesur repotencia subestación eléctrica en Peravia con inversión superior a RD$ 67.5 millones
Edesur invertirá más de 11 millones de dólares para modernizar las redes eléctricas en Barahona
Edesur inicia construcción de tres subestaciones eléctricas con una inversión de RD$3,140 millones
Compartir esta nota