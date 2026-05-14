Durante el primer trimestre de 2026, Edesur Dominicana logró reducir las pérdidas eléctricas a un 29.8 %, en comparación con igual período del año anterior, cuando la cifra se situó en un 30.7 %.

En el ámbito técnico- comercial, los avances alcanzados durante el trimestre se evidencian en un mayor porcentaje de cobranza que subió de un 98.7 % en 2025 a un 98.9 % en 2026.

A nivel financiero, la distribuidora obtuvo avances positivos en su desempeño, cerrando el trimestre con una reducción de su déficit corriente, que pasó de US$ 98.2 millones en 2025 a US$ 89.8 millones en 2026.

En el mismo período, también se logró una mejora en la calidad del servicio. La demanda de energía de nuestros clientes se abasteció en un 97.8 %, superando el 97.2 % del año anterior.

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Asimismo, el promedio de horas mensuales de cortes en el servicio tuvo una disminución significativa, al pasar de 23.8 a 13 horas al mes.

Estos indicadores tienen detrás una gestión enfocada en mejorar las condiciones del servicio que Edesur brinda a sus clientes y en la optimización de sus recursos.

Solo en los primeros tres meses del año, se ejecutaron 159,000 intervenciones en terreno, entre las que figuran 101,124 adecuaciones y 10,999 desmantelamientos de suministros de clientes regulares.

Asimismo, se intervinieron 2,210 clientes en bajas que presentaban consumo progresivo y se registraron 4,130 eliminaciones de conexiones directas mediante la instalación de nuevos medidores.

Las acciones ejecutadas también incluyeron 17,420 cambios de medidores, el saneamiento de 583 módulos concentrados en altura (MCA) y la incorporación de 4,449 nuevos clientes.

La distribuidora continúa su política de persecución del fraude eléctrico, logrando levantar 7,678 actas de irregularidades, 102 de ellas, a través de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE).

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