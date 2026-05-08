Edesur Dominicana informó que puso en servicio un nuevo transformador en la subestación eléctrica Baní, en la provincia Peravia, como parte de trabajos de repotenciación que implican una inversión superior a RD$ 67.5 millones.

De acuerdo con la empresa, la subestación pasó a contar con una potencia instalada de 40 megavoltioamperios (MVA), lo que —según explicó— permitirá mayor holgura operativa para atender el crecimiento de la demanda y mejorar la estabilidad del servicio en la zona.

El equipo instalado sustituye a un transformador de 30 MVA y operará con niveles de tensión de 69/12.8 kilovoltios (kV).

Circuitos impactados y zonas que recibirán mejoras

Edesur detalló que las adecuaciones en la subestación Baní Per impactarán de forma positiva a más de 31,000 usuarios, a través del suministro a los circuitos BANP101, BANP102, BANP103 y BANP104.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Estos circuitos abastecen, de manera total o parcial, el centro de Baní y sectores como 30 de Mayo, Los Melones, Luz Marina, Máximo Gómez, El Maní, La Montería, La Saona, Los Cajuilitos, El Fundo, Guazuma (2da.), Los Barracones, Villa Güera y Pueblo Nuevo.

La empresa también citó comunidades como Santa Elena, José del Carmen, Los Framboyanes, Erneisa, Pájaro Herido, Rafa Pimentel, Villa Real, San José, Don Luis, Dulce María, María del Carmen, Peravia, Los Agrónomos, Costa Sur, Matanzas y Washington, entre otras.

Según Edesur, estos trabajos se enmarcan en su plan de expansión a largo plazo, con el objetivo de ofrecer un suministro “estable y óptimo” y fortalecer la confiabilidad operativa del sistema en su zona de concesión.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más