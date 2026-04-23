Las cifras preliminares del indicador mensual de actividad económica (IMAE) del mes de marzo de 2026 reflejaron un incremento interanual de 5.1 %, constituyendo el ritmo de expansión de la actividad económica más elevado de los últimos 11 meses. Con este resultado, el crecimiento promedio acumulado durante el primer trimestre del año se sitúa en 4.1 %.

El comportamiento de marzo de 2026 obedece principalmente al desempeño interanual favorable del valor agregado real del sector construcción (8 %), manufactura de zonas francas (7.8 %), intermediación financiera, seguros y actividades conexas (7.0 %) y las actividades del sector Servicios en su conjunto (5.9 %), destacándose hoteles, bares y restaurantes (8 %), transporte y almacenamiento (7.6 %), salud (6.4 %) y comercio ( 5.1 %).

Adicionalmente, registraron un crecimiento positivo la manufactura local (3.9 %) y la agropecuaria (2.4 %).

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El sector construcción registra una variación interanual de 8 % en marzo de 2026 impulsada principalmente por un mayor dinamismo en la inversión privada en proyectos residenciales, comerciales y turísticos.

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Asimismo, la reducción de las tasas de interés activas ha contribuido a ampliar el acceso al crédito, dinamizando la actividad del sector. Este desempeño se refleja en el incremento del volumen de ventas de insumos clave, como el cemento y las estructuras metálicas, en comparación con el mismo período de 2025.

Actividades industriales

En lo concerniente al resultado de las restantes actividades industriales en marzo, la manufactura de zonas francas exhibió un crecimiento interanual de 7.8 %, desempeño que se ve reflejado en las exportaciones bajo este régimen que registraron un incremento interanual de 8 %.

En el caso de la minería, la actividad registró una variación interanual de 4.3 %, asociada a mayores volúmenes de extracción de oro, plata y arena, grava y gravilla.

De igual forma, la manufactura local creció 3.9 %, sustentada por el comportamiento de la elaboración de bebidas alcohólicas, las otras industrias manufactureras y la producción de otros productos alimenticios.

En relación al valor agregado de hoteles, bares y restaurantes, este exhibió una variación interanual de 8 % en marzo, lo que responde al incremento en la llegada de pasajeros no residentes vía aérea, al ser la primera vez que el país supera la cifra de 900,000 turistas.

En términos acumulados, se recibieron 2,603,645 turistas por los distintos aeropuertos del país en los tres primeros meses de 2026, significando un crecimiento de 12.2 %, respecto al mismo período del 2025.

Asimismo, la actividad de intermediación financiera, seguros y actividades conexas experimentó un crecimiento interanual de 7.0 %, reflejando en gran medida la expansión de 7.9 % del crédito dirigido al sector privado en moneda nacional y extranjera, equivalente a RD$ 185 mil millones adicionales con respecto a marzo del 2025, así como al desempeño de los ingresos por primas y comisiones del conglomerado de empresas.

En cuanto al sector agropecuario, evidenció un crecimiento interanual de 2.4 % impulsado por el aumento en la producción de guineo, aguacate, cacao, plátano, huevos, entre otros rubros.

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