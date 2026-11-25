La economía dominicana registró un crecimiento interanual de 5.4 % en octubre de 2026, mientras que la expansión promedio acumulada entre enero y octubre se situó en 4.7 %, de acuerdo con los resultados del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) publicados por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La entidad monetaria explicó que el comportamiento económico durante octubre estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de los sectores construcción, manufactura local, turismo y diversas actividades de servicios, que contribuyeron al desempeño positivo de la economía nacional.

Entre las actividades de mayor crecimiento se destacó la construcción, con una expansión interanual de 15.6 %, seguida de la manufactura local, que aumentó 6.8 %, mientras que la manufactura de zonas francas registró un crecimiento de 2.6 %.

En el sector servicios, que en conjunto presentó una expansión de 4.7 %, sobresalieron las actividades de energía y agua, con 8.5 %; hoteles, bares y restaurantes, con 7.8 %; otras actividades de servicios de mercado, con 6.4 %; servicios financieros, con 6.3 %; comercio y transporte y almacenamiento, ambos con 5.5 %, y enseñanza, con 4.7 %.

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Construcción y manufactura impulsan el crecimiento

El Banco Central indicó que el crecimiento de 15.6 % registrado por la construcción estuvo sustentado en la ejecución de proyectos de inversión privada, tanto residenciales como no residenciales, así como en obras de infraestructura vinculadas a la inversión pública.

Este dinamismo también se reflejó en el aumento de las ventas de los principales materiales utilizados en el sector. Asimismo, el crédito destinado a la construcción experimentó una expansión interanual de 14.9 % al cierre de octubre, equivalente a más de RD$24 mil millones adicionales respecto al mismo período del año anterior.

En cuanto a la manufactura local, su crecimiento de 6.8 % estuvo relacionado principalmente con el comportamiento favorable de la fabricación de productos minerales no metálicos y productos metálicos.

Por su parte, las zonas francas registraron un incremento de 2.6 %, impulsado por el desempeño de las exportaciones de tabaco manufacturado, productos eléctricos y otros bienes industriales.

Turismo supera los 7.7 millones de visitantes

El sector hoteles, bares y restaurantes presentó un crecimiento interanual de 7.8 % durante octubre, favorecido principalmente por el incremento en la llegada de pasajeros no residentes por vía aérea.

Durante ese mes, República Dominicana recibió 627,015 turistas, lo que representa un aumento de 5.7 % en comparación con octubre de 2025.

Con este resultado, el flujo acumulado de visitantes internacionales por los diferentes aeropuertos alcanzó los 7,760,264 durante los primeros diez meses de 2026, para un crecimiento interanual de 8.3 %.

El organismo atribuyó estos resultados a las estrategias de promoción desarrolladas por el Ministerio de Turismo para fortalecer la presencia del país en sus principales mercados emisores y diversificar los lugares de procedencia de los visitantes.

Servicios financieros y agropecuaria

La intermediación financiera, los seguros y las actividades conexas crecieron 6.3 % en octubre, impulsados por el aumento de las comisiones vinculadas a operaciones cambiarias, tarjetas de crédito, giros, transferencias y garantías, entre otros servicios.

También incidió el crecimiento de 7.1 % del crédito total dirigido al sector privado.

En tanto, el sector agropecuario experimentó una expansión interanual de 1.3 %, favorecida por el incremento en la producción de guineo, aguacate, cacao, plátano y huevos, entre otros productos. Su crecimiento acumulado durante enero-octubre se ubicó en 1.6 %.

Sin embargo, no todas las actividades económicas presentaron resultados positivos. La minería registró una variación negativa de 13.6 % durante octubre.

Crecimiento supera las proyecciones económicas

El Banco Central destacó que el crecimiento acumulado de 4.7 % entre enero y octubre se encuentra ligeramente por encima de las estimaciones contempladas para el cierre de 2026.

La proyección del marco macroeconómico consensuado por el Ministerio de Hacienda y Economía y el Banco Central sitúa el crecimiento económico del año en torno a 4.5 %.

Asimismo, el resultado supera las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que proyecta un crecimiento de 4.6 %, y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que calcula una expansión de 4.4 %.

La institución señaló que, de mantenerse el ritmo de crecimiento observado, la economía dominicana podría cerrar 2026 con un desempeño significativamente superior al promedio de 2.4 % estimado para América Latina y más del doble del crecimiento registrado por el país durante 2025.

Con estos resultados, el Banco Central resalta el comportamiento favorable de la actividad económica nacional, sustentado principalmente en la inversión, el dinamismo del turismo, la manufactura y el desempeño de los servicios.

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