La Asociación de Productores Porcinos de la República Dominicana (Aproporc RD) pidió al presidente Luis Abinader destituir al director general de Ganadería, al considerar que no ha ofrecido respuestas ante el aumento de las importaciones de carne de cerdo y las dificultades de comercialización que enfrenta el sector.

Durante una protesta frente al Ministerio de Agricultura, el presidente de la entidad, Julián Abud Martínez, denunció que miles de cerdos permanecen en las granjas sin compradores, mientras continúa creciendo la entrada de carne congelada al país.

Abud Martínez sostuvo que la producción porcina nacional se ha reducido en más de un 60 % respecto a los niveles anteriores a la aparición de la peste porcina africana.

Según las estadísticas de la Dirección General de Aduanas citadas por Aproporc RD, entre enero y septiembre de 2026 se importaron 90.71 millones de kilogramos de carne de cerdo, frente a los 68.13 millones registrados en el mismo período de 2025. Esto representa un incremento de 33.14 %, con un valor declarado superior a RD$ 16,257 millones.

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El dirigente también cuestionó la falta de pronunciamiento de funcionarios del Gobierno vinculados históricamente al sector porcino. A su juicio, esa actitud refleja desinterés por fortalecer la producción nacional y responde a intereses particulares relacionados con el control del mercado.

Reclaman revisar permisos de importación

Los productores solicitaron una revisión transparente de los permisos de importación concedidos durante 2026 y el cumplimiento de los decretos 319-22 y 554-22, que regulan el registro de importadores y la administración de licencias para importar productos agropecuarios.

También plantearon evaluar las necesidades reales de abastecimiento del mercado nacional y adoptar medidas que faciliten la comercialización de los cerdos disponibles en las granjas.

Abud Martínez pidió al presidente Abinader intervenir ante la situación y al Ministerio de Agricultura disponer acciones urgentes para garantizar condiciones de competencia a los productores dominicanos.

En la protesta participaron, además, los productores Leonardo Cruz y Martín Torres, junto a otros representantes del sector.

Los porcicultores aclararon que no se oponen al comercio internacional, sino a que las importaciones desplacen la producción local. Sostuvieron que la actividad porcina contribuye al empleo rural, la inversión nacional y la seguridad alimentaria.

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