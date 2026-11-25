El dólar estadounidense se cotiza a RD$ 60.1494 para la compra y RD$ 60.5286 para la venta, de acuerdo con las tasas de cambio del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Estos valores sirven de referencia para las operaciones cambiarias de la institución este miércoles 25 de noviembre de 2026.

Según el Banco Central, las tasas representan el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot negociadas durante la jornada del viernes y excluyen las operaciones de derivados financieros.

¿A cómo está el dólar para la compra y venta?

Para este miércoles 25 de noviembre, las tasas de referencia del Banco Central son las siguientes:

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Compra: RD$ 60.1494 por dólar.

Venta: RD$ 52.86 por dólar.

La tasa de compra indica la cantidad de pesos que se recibe por cada dólar vendido, mientras que la tasa de venta corresponde al monto en pesos que se paga para adquirir un dólar.

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