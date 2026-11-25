El envejecimiento de la población aumentará la demanda de seguros de salud, productos de ahorro para la jubilación y coberturas para cuidados de larga duración, según un informe de Mapfre Economics, el Servicio de Estudios de Mapfre.

El documento, titulado Análisis demográfico y su impacto en el sector asegurador, señala que la disminución de la natalidad, el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la población en edad productiva frente al número de jubilados transformarán las necesidades de protección económica en las próximas décadas.

En el caso dominicano, estas tendencias plantean la necesidad de fortalecer la cultura del ahorro, promover la planificación financiera desde edades tempranas y desarrollar mecanismos que permitan afrontar los gastos asociados a la jubilación y la atención médica.

El estudio identifica los seguros de salud, las soluciones de ahorro previsional y las coberturas relacionadas con la dependencia y los cuidados prolongados entre las áreas con mayores oportunidades de crecimiento para el sector asegurador.

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Cambios demográficos

De acuerdo con las estimaciones de Naciones Unidas citadas en el informe, la población mundial pasaría de 8,232 millones de personas en 2025 a 10,180 millones en 2100.

En ese mismo período, la tasa de fecundidad descendería de 2.3 a 1.8 hijos por mujer, mientras que la esperanza de vida aumentaría de 72.6 a 81.5 años.

El análisis también proyecta que, hacia finales de siglo, entre el 80 % y el 90 % de las defunciones corresponderían a personas mayores de 70 años, una tendencia que incrementará los desafíos económicos y sociales asociados a la longevidad.

Mapfre Economics advierte, además, que el comportamiento demográfico será desigual entre países: algunos mantendrán el crecimiento de su población, mientras otros enfrentarán una reducción progresiva de habitantes. Esta diferencia requerirá respuestas adaptadas a las condiciones de cada mercado.

América Latina y el potencial asegurador

El informe actualiza el Indicador de Potencial Asegurador por Impulso Demográfico (IPAID), una herramienta que combina variables económicas y poblacionales para identificar los mercados con mayores posibilidades de expansión de la demanda de seguros a largo plazo.

China, India y Estados Unidos ocupan las primeras posiciones del ranking mundial, seguidos por Indonesia, Brasil, Nigeria, Pakistán, Bangladesh, Egipto y México.

La presencia de Brasil y México entre los diez primeros países refleja el potencial de algunos mercados latinoamericanos para ampliar la actividad aseguradora.

En Europa, Rusia y Alemania destacan en el indicador, mientras que Reino Unido, Francia, España e Italia mantienen posiciones relevantes por sus niveles de renta y la creciente demanda de protección relacionada con el envejecimiento.

El estudio aclara que el indicador no constituye una proyección directa del crecimiento de las primas, sino que permite identificar los mercados donde los cambios demográficos podrían generar mayores necesidades de protección.

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