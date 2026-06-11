Diputado Aracena defendió medidas económicas anunciadas por el Gobierno

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Ignacio Aracena defendió las medidas económicas anunciadas este jueves por el Gobierno y dijo el presidente Luis Abinader ha preparado una serie de propuestas que serán presentadas ante el Congreso Nacional con el objetivo de fortalecer la economía y garantizar la continuidad de los servicios que demanda la población.

El diputado del partido de Abinader aseguró que estas medidas buscan mitigar los efectos de la crisis internacional que afecta no solo a la República Dominicana, sino también a gran parte del mundo.

El presidente de la República, insistió Aracena, ha preparado una serie de propuestas "para mitigar una crisis que todos conocemos, una crisis que nos está golpeando no solamente a la República Dominicana, sino al mundo. El presidente, como es su responsabilidad, ha preparado una cantidad de propuestas para presentarlas ante el Congreso que van en auxilio de la economía”, expresó.

Señaló que el momento actual requiere sacrificios de todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los propios legisladores, para enfrentar los desafíos económicos derivados del contexto internacional.

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Rechazó que iniciativas puedan ser consideradas una reforma

Asimismo, rechazó que las iniciativas puedan ser consideradas una reforma y afirmó que se trata de acciones destinadas a preservar la estabilidad política, social y económica del país.

“Esto no es una reforma bajo ninguna circunstancia. Son medidas que se están tomando precisamente para garantizar la estabilidad política y social de la República Dominicana y, sobre todo, para garantizar el mercado de abastecimiento que tiene el país como una nación consumidora que no produce gasolina”, indicó.

El congresista manifestó que las decisiones adoptadas responden al impacto de factores externos y aseguró que el mandatario no impulsará medidas que perjudiquen a la población, los trabajadores, los empresarios ni a ningún sector de la sociedad dominicana.

“Bajo ninguna circunstancia el presidente tomará una medida que vaya en detrimento de la clase política, de la clase social, de los trabajadores o de los empresarios. Esto es un esfuerzo para garantizar el crecimiento económico de la República Dominicana”, agregó.

Las declaraciones de Aracena fueron ofrecidas durante la puesta en circulación del libro “La diplomacia dominicana ante la crisis haitiana 2024-2026: Más discursos y escritos clave”, actividad celebrada en Santo Domingo.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más