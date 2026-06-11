La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que las medidas económicas adoptadas por el Gobierno dominicano a través del Ministerio de Hacienda están orientadas a impactar de manera directa y positiva a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), consideradas uno de los principales motores de la economía nacional.

La funcionaria explicó que el propósito de estas acciones es dotar de mayor liquidez a ese sector para que continúe generando empleos y contribuyendo al crecimiento económico del país.

La funcionaria explicó que el propósito de estas acciones es dotar de mayor liquidez a ese sector para que continúe generando empleos y contribuyendo al crecimiento económico del país.

“Básicamente, las medidas tomadas por el Gobierno dominicano a través del Ministerio de Hacienda buscan impactar de manera directa y positiva a las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que queremos es precisamente dotar a este sector de mayor liquidez para que sigan creando más empleos y dinamizando la economía”, expresó.

Peña sostuvo, además, que, ante escenarios económicos complejos, la administración del presidente Luis Abinader procura implementar soluciones que reduzcan la presión sobre los sectores productivos y las familias dominicanas.

“Cada vez que hay una situación económica compleja, el Gobierno del presidente Luis Abinader responde con soluciones concretas que alivian la carga de los sectores productivos y de las familias dominicanas”, agregó.

Las declaraciones de la vicepresidenta fueron ofrecidas durante la puesta en circulación del libro La diplomacia dominicana ante la crisis haitiana 2024-2026: Más discursos y escritos clave, actividad en la que participaron funcionarios, diplomáticos y representantes de distintos sectores nacionales.

Vicepresidenta Raquel Peña prevé impacto directo en mipymes con medidas fiscales

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Mery Ann Escolástico

Periodista

Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC.

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