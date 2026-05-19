El director general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni, aseguró que la institución busca aplicar fiscalizaciones “prudentes y justas”, evitando prácticas que puedan traducirse en acoso contra empresarios y contribuyentes.

Durante el desayuno conversatorio “Visión estratégica del comercio desde la DGII: Competitividad y futuro”, organizado por la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), el funcionario sostuvo que desde el inicio de su gestión instruyó a las áreas de fiscalización a actuar con equilibrio y transparencia.

“No quiero saber de fiscalizaciones de inspectores que estén acosando a empresarios o que estén inventando cosas, porque lo sufrí yo mismo”, expresó Urrutia Sangiovanni al referirse a prácticas que, según dijo, generan desconfianza entre los contribuyentes.

El director de la DGII cuestionó, además, los procesos de auditoría que terminan con ajustes fiscales desproporcionados. “¿Cómo es posible que yo vaya a hacer una fiscalización y al final me diga que debo mil millones de pesos? Eso son ridiculeces”, afirmó.

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Urrutia Sangiovanni explicó que la institución dispone actualmente de herramientas tecnológicas y mecanismos de cruce de información que permiten detectar inconsistencias sin necesidad de recurrir a inspecciones invasivas en los negocios.

Indicó que, gracias a la facturación electrónica y a sistemas de información tributaria, la DGII puede verificar proveedores, clientes, inventarios e importaciones de manera más eficiente.

“La tecnología me está llevando a mayor transparencia”, sostuvo el funcionario, tras señalar que el objetivo de la administración tributaria es acompañar a los contribuyentes para que puedan operar “tranquilos”.

En ese sentido, relató que en algunos casos ha persuadido a empresas a corregir voluntariamente sus declaraciones juradas luego de revisar facturas, inventarios e importaciones. Según explicó, algunos contribuyentes optan por rectificar antes de enfrentar una fiscalización formal.

El titular de la DGII también criticó la cultura institucional que, a su juicio, mide el desempeño de inspectores y auditores en función de los ajustes fiscales que logren imponer.

Asimismo, abordó el tema de la corrupción en los procesos de fiscalización y aseguró que las acusaciones deben sustentarse en pruebas y no en percepciones o rumores.

“La corrupción es un tema de percepción. ¿Cómo usted va a ir a un tribunal diciendo que alguien es corrupto porque usted se lo imagina o porque alguien le dijo que dio dinero?”, cuestionó.

Las declaraciones de Urrutia Sangiovanni se produjeron durante un encuentro con representantes del sector comercial, en el que se discutieron temas vinculados a competitividad, transparencia y modernización del sistema tributario dominicano.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más