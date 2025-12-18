El ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), defendió las medidas económicas adoptadas por el Banco Central (BC) a favor del sector de la construcción.

“La autorización de un programa de provisiones de liquidez por un monto de RD$ 81 mil millones de parte de la Junta Monetaria es una decisión acertada que contribuye a fortalecer y reactivar, no solo la construcción, sino también otros sectores económicos pujantes”, puntualizó Tejada.

El expresidente del Codia criticó los cuestionamientos que hicieran a las medidas adoptadas por el BC, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), de que supuestamente los fondos liberados del encaje legal no fueron exclusivamente destinados para el sector vivienda.

“Desde un principio, la Junta Monetaria presentó un programa mediante el cual autorizó la provisión de liquidez por RD$ 81 mil millones, a una tasa de interés no mayor al 9 % anual y plazos de hasta dos años, destinado a sectores económicos de amplio impacto en la actividad productiva, como la construcción y el comercio”, refirió.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El ingeniero aclaró que no todos los constructores y promotores de viviendas y apartamentos pertenecen a Acoprovi.

Señaló, además, los recursos fueron destinados para fortalecer al sector manufactura, la exportación y la agropecuaria, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con el objetivo de propiciar condiciones monetarias favorables y contribuir al dinamismo de la actividad económica.

“La Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, que establece el régimen regulatorio del sistema monetario y financiero de República Dominicana, del 21 de noviembre de 2020, dispone en su artículo 15, relativo a las funciones, que el Banco Central tiene como responsabilidad ejecutar las políticas monetaria, cambiaria y financiera, de acuerdo con el Programa Monetario aprobado por la Junta Monetaria y exclusivamente mediante el uso de los instrumentos establecidos en el artículo 2, literal a), acápite Regulación del Sistema Financiero”, puntualizó.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más