El sector construcción urge de políticas públicas estables que aseguren financiamiento asequible y tasa de interés predecibles, para poder dinamizar el acceso a viviendas y generar empleos dignos.
Así lo aseguró la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), Annerys Meléndez, durante la novena Mesa Nacional de la Vivienda, bajo el lema “Una vivienda para cada familia dominicana: políticas y compromisos de todos”.
Dijo que para lograr construir un sector más ágil, competitivo y sostenible, se requiere un ecosistema que lo permita.
“Debemos agilizar la permisología para que los proyectos no se estanquen en trámites burocráticos, sino que se conviertan en hogares en tiempo récord. Y debemos invertir en nuestra gente, en la tecnificación de la mano de obra, en crear empleos dignos y formales que impulsen una construcción más moderna y segura”, indicó.
En el acto, encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el ministro de la Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, la presienta de Acoprovi, dijo que el objetivo es generar propuestas concretas porque el sector constructor de viviendas tiene el potencial de incrementar significativamente su aporte a la economía nacional mientras garantiza acceso a viviendas, genera empleo digno y promueve prácticas sostenibles.
El sector construcción contribuye con cerca del 15 % del Producto Interno Bruto (PIB) y la genera más de 400,000 empleos entre formales e informales.
Según Meléndez, la reducción del déficit habitacional es la meta que determina una necesidad de acciones conjuntas entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, orientadas a garantizar viviendas más seguras, accesibles y sostenibles para la población dominicana.
Explicó que la agenda de trabajo de la Mesa Nacional de la Vivienda se estructuró alrededor de tres objetivos centrales para el desarrollo nacional: garantizar el acceso a viviendas para las familias dominicanas, promover seguridad social y tecnificación de los trabajadores de la construcción, e impulsar la sostenibilidad y competitividad del sector.
