El economista y ex gobernador del Banco Central, José Lois Malkun, consideró que el gobierno debe aumentar la inversión pública en 2026, aunque para ello tenga que hacer algún sacrificio, y uno podría ser eliminar el subsidio al combustible, que representa por lo menos 200 millones de pesos semanales.

Ese subsidio, dijo, ya no tiene razón de ser y no es necesario continuar con el mismo, pues representa unos 12 mil millones de pesos al año. Si como consecuencia de ello hay un leve aumento de la Inflación, el país tendría que asumirlo, pues no es necesario que el gobierno siga haciendo el sacrificio que hace.

Explicó que también podría reducir el tamaño del Estado, bajar el número de empleados públicos, reducir ministerios. Recordó que el gobierno de Hipólito Mejía dejó en 290 mil empleados públicos en 2004, cuando entregó el gobierno a Leonel Fernández, y que el PLD fue que llevó la nómina pública a 750 mil empleos.

Dijo estar de acuerdo con la indexación salarial, pero al mismo tiempo que el gobierno introduzca en el presupuesto del 2026 una pequeña reforma fiscal aumentando el impuesto selectivo al consumo al tabaco, al alcohol y a las bancas de apuesta.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

También sugiere privatizar las EDES, que representan un costo de 90 mil millones de pesos, como consecuencia del déficit en el sector eléctrico. Eso hay que privatizarlo, declaró, porque es un barril sin fondo.

Explicó que el crecimiento en 2025 no es igual al de 2024, porque hay factores externos que inciden mucho, como la llegada de Donald Trump al poder, las tasas de interés y el manejo monetario por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Dijo que ACOPROVI mintió cuando criticó al gobierno por bajar los incentivos a la construcción. Explicó que el Banco Central ofreció facilidades por encima de los 80 mil millones de pesos, y no la baja cantidad mencionada por la entidad que agrupa a los constructores.

José Lois Malkun dijo que ni Leonel ni Danilo Medina tienen moral para hablar del fraude en el Senasa, porque en la administración de Luis Abinader ha habido transparencia y ética en el manejo de los fondos públicos e identificando y acusando a quienes cometen irregularidades. Precisó que en el sector salud de Estados Unidos ha habido fraudes con Medicare y Medicaid por sobre los 195 millones de dólares, identificado solo en un caso de un dominicano, y que son cientos de miles de dólares los que se dilapidan en fraudes,

Malkun fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en su programa ¿Y tú…qué dices? que se divulga todos los días por AcentoTV.