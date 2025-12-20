El Banco Popular Dominicano fue galardonado con cuatro importantes premios internacionales que consolidan su liderazgo en el sector de la banca privada en la República Dominicana y en la región del Caribe y Centroamérica, resaltando su liderazgo digital, su capacidad innovadora y su calidad de servicio con los clientes.

En concreto, las reconocidas publicaciones financieras Global Finance, The Banker/PWM (Professional Wealth Management) y World Finance han destacado el compromiso de la entidad bancaria con la innovación digital, el servicio personalizado y la expansión de su ecosistema tecnológico para este segmento de público de altos patrimonios.

En primer lugar, Global Finance distinguió al Banco Popular con dos premios: Mejor Banca Privada en la República Dominicana y también Mejores Soluciones Digitales de Banca Privada para Clientes en el Caribe y Centroamérica.

El presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, señor Christopher Paniagua.

Por su parte, en la edición de los Premios Globales de Banca Privada 2025, otorgados por The Banker/PWM, del grupo Financial Times, el Popular recibió el galardón como Mejor Banca Privada de la República Dominicana.

Adicionalmente, la revista World Finance reconoció al Banco Popular como la Mejor Banca Privada de la República Dominicana por su liderazgo, innovación y crecimiento responsable.

Se trata de la cuarta vez consecutiva que el Banco Popular es reconocido por la revista Global Finance con el premio a la Mejor Banca Privada en la República Dominicana, y la tercera vez por las revistas The Banker y PWM.

Criterios de premiación

Las distinciones entregadas por Global Finance, The Banker/PWM y World Finance se conceden a partir de rigurosos procesos de evaluación que consideran aspectos como desempeño financiero, crecimiento en activos, calidad del servicio, estrategia digital e innovación.

Más allá de los avances financieros y tecnológicos, estos premios también ponen en valor aquellas entidades financieras con una filosofía de banca privada centrada en construir relaciones duraderas, con productos y servicios que responden a las necesidades específicas de cada cliente.

En un entorno global donde la personalización se convierte en un diferenciador clave, el Popular ha demostrado que es posible combinar escala, tecnología y cercanía para ofrecer una experiencia de clase mundial a los clientes de este segmento.

Uno de los aspectos más valorados por los diferentes jurados fue la robusta estrategia de transformación digital del Banco Popular, que ha desarrollado un ecosistema tecnológico completo para mejorar la experiencia bancaria de sus usuarios y ampliar su alcance.

A nivel interno, el Popular ha dotado a sus colaboradores de herramientas tecnológicas avanzadas, como un asistente con inteligencia artificial que facilita la resolución de consultas tecnológicas y operativas, aumentando la productividad y agilidad de los equipos de trabajo.

Orgullo de equipo

El presidente ejecutivo del Popular, señor Christopher Paniagua, valoró estos premios como un testimonio del compromiso de los profesionales del banco con la excelencia, la transformación digital y el desarrollo de un modelo de banca privada centrado en el cliente.

“Nos sentimos profundamente honrados con estos reconocimientos que reflejan el esfuerzo conjunto de todo nuestro equipo y nos impulsan a seguir apostando por una banca más humana, digital e inclusiva”, expresó el señor Paniagua.

