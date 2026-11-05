Mantener un hogar en República Dominicana implica distribuir los ingresos entre alimentos, vivienda, electricidad, transporte y otros servicios esenciales. Para muchos trabajadores, cubrir esos compromisos representa un desafío, especialmente cuando el salario mensual debe alcanzar para cubrir las necesidades de toda una familia.

Los datos oficiales sobre salarios y costo de la canasta familiar permiten dimensionar esa presión sobre los ingresos. A esto se suma un levantamiento de precios de productos básicos y gastos cotidianos que muestra cuánto puede representar llenar el carrito del supermercado, pagar la electricidad y alquilar una vivienda.

Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la canasta familiar promedio nacional alcanzó los RD$ 49,966.37 en septiembre de 2026. El monto representa un incremento de RD$ 1,232.09, equivalente a un 2.53 %, respecto a enero, cuando se situaba en RD$ 48,734.28.

La cifra supera en RD$ 19,978.37 el salario mínimo de las grandes empresas, establecido en RD$ 29,988, y en RD$ 11,414.37 el salario promedio cotizable de RD$ 38,552 registrado por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) en agosto.

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¿Cuánto cuesta llenar el carrito del supermercado?

Una compra de productos básicos de alimentación, higiene y limpieza, realizada tomando como referencia principalmente marcas blancas de supermercados, ascendió a RD$ 4,849.90, sin contar alimentación para niños y envejecientes.

El listado incluye un paquete de arroz de 10 libras, un pollo entero, carne de res de 1.60 libra, un cartón de huevos, una funda de pan de agua, una libra de queso, un salami, una libra de habichuelas, aceite de 1.5 litros , una libra de azúcar, sal, papel de baño, una libra de café, un paquete de ajo, cebolla, guineos, plátanos, 2 litros de leche, un paquete de pañales desechables, mantequilla, salsa, sopita, una libra de tomate, una lechuga, dos libra de zanahoria, fideos, espaguetis y productos de limpieza como detergente en polvo y jabón de cuaba.

Entre los precios individuales recopilados figuran RD$ 359 por un paquete de arroz de 10 libras, RD$ 336 por pollo, RD$ 360 por carne de res, RD$ 209 por huevos, RD$ 55 por diez unidades de pan de agua, RD$ 284.70 por queso cheddar familiar, RD$ 299 por salami y RD$ 129 por habichuelas.

El monto de RD$ 4,849.90 corresponde a un ejemplo de una compra puntual básica, por lo que el gasto dependerá del número de integrantes del hogar y de cuánto duren los productos adquiridos. Sin embargo, permite tener una referencia del desembolso que supone adquirir una selección de artículos de consumo habitual, incluso cuando se priorizan alternativas de menor precio.

¿Qué parte del salario representa la compra?

Al comparar los RD$ 4,849.90 de la compra con los salarios mínimos vigentes por tamaño de empresa, el gasto representa entre un 16 % y un 28.5 % de un salario mensual, dependiendo del tipo de empleador.

El salario mínimo de las grandes empresas es de RD$ 29,988; el de las medianas, RD$ 27,489.60; el de las pequeñas, RD$ 18,421.20, y el de las microempresas, RD$ 16,993.20.

La comparación permite observar que una sola compra de ese monto representa una proporción considerable de los ingresos de los trabajadores con menores salarios.

La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar) 2024 detalla que el 48.9 % de las familias dominicanas no vive en una casa propia.

El alquiler se lleva una parte importante del ingreso

La vivienda constituye otro de los compromisos de mayor peso en el presupuesto familiar.

Un levantamiento de cinco precios de alquiler en el Gran Santo Domingo arrojó montos de RD$ 10,000, RD$ 14,000, RD$ 16,000, RD$ 25,000 y RD$ 28,000, para un promedio de RD$ 18,600.

El alquiler promedio de RD$ 18,600 representa el 62 % del salario mínimo de una empresa grande, fijado en RD$29,988, y supera los salarios mínimos establecidos para las pequeñas y microempresas.

Para un trabajador que perciba RD$ 29,988 mensuales, después de pagar un alquiler de RD$ 18,600 le quedarían RD$ 11,388 para cubrir alimentación, electricidad, transporte, agua y otros compromisos.

En un hogar donde dos miembros perciban ese mismo salario, el ingreso conjunto ascendería a RD$ 59,976. Tras pagar el alquiler promedio, dispondrían de RD$ 41,376 para cubrir los demás gastos familiares.

Sin embargo, el dinero restante debe distribuirse entre alimentación, servicios básicos, transporte y otras necesidades, lo que reduce el margen disponible para el ahorro y otros compromisos económicos.

El pago del alquiler y la electricidad representa una parte importante del presupuesto mensual de los hogares.

¿Cuánto se paga de electricidad?

Las facturas de electricidad recopiladas para este ejercicio fueron de RD$ 500, RD$ 1,500, RD$ 2,000, RD$ 2,500 y RD$ 3,500, para un promedio mensual de RD$ 2,000.

Al sumar el alquiler promedio de RD$ 18,600 y la factura eléctrica, el gasto fijo asciende a RD$ 20,600 mensuales, sin incluir agua, alimentación, transporte ni otros compromisos del hogar.

Ese monto representa aproximadamente el 68.7 % del salario mínimo de una empresa grande. A un trabajador que perciba ese ingreso le quedarían RD$ 9,388 para cubrir las demás necesidades.

¿Cuánto cuesta transportarse?

El transporte público también forma parte de los gastos que deben contemplarse al organizar el presupuesto mensual.

Entre las tarifas recopiladas figuran precios de RD$ 35, RD$ 40 y RD$ 50 para los carritos públicos, dependiendo de la distancia.

En el transporte colectivo, el Metro tiene una tarifa de RD$ 20, mientras que la OMSA y el servicio de corredor registran tarifas de RD$ 35, según los precios suministrados para este levantamiento.

El gasto mensual dependerá de la cantidad de desplazamientos y de los medios de transporte utilizados.

Por ejemplo, una persona que realice dos viajes diarios durante 22 días laborables gastaría RD$ 880 si utiliza el Metro en ambos trayectos, RD$ 1,540 con una tarifa de RD$ 35 y RD$ 2,200 si paga RD$ 50 por viaje.

En una familia donde más de un integrante trabaja o estudia fuera de casa, el desembolso puede ser mayor.

Foto ©: Juan Antonio Guio ACENTO Fecha: 31 agosto del 2024, Santo Domingo, República Dominicana

La canasta básica supera los ingresos de los trabajadores

Las cifras del Banco Central muestran que el costo de cubrir las necesidades de los hogares varía según el nivel de ingresos y la región donde residen.

En septiembre de 2026, la canasta familiar del primer quintil, que agrupa al 20 % de los hogares de menores ingresos, alcanzó RD$ 29,843.30. En el segundo quintil se situó en RD$ 38,926.31; en el tercero, RD$ 45,907.73; en el cuarto, RD$ 53,047.40, y en el quinto, RD$ 81,150.51.

Por regiones, la zona Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, registró el costo más elevado, con RD$ 57,383.82.

En el Norte o Cibao, la canasta se situó en RD$ 47,852.29; en el Este, en RD$ 46,647.19, y en el Sur, en RD$ 40,347.69.

La diferencia entre el costo de la canasta nacional y el salario promedio cotizable evidencia la presión que enfrentan los trabajadores para cubrir las necesidades de sus hogares.

¿Cuánto ganan los trabajadores formales?

Los datos de la TSS a agosto de 2026 muestran que 128,204 trabajadores formales perciben salarios de entre RD$ 10,000 y RD$ 15,000; otros 1,221,468 reciben entre RD$ 15,000 y RD$ 30,000.

Asimismo, 580,797 trabajadores ganan entre RD$ 30,000 y RD$ 50,000, mientras que 570,804 reciben más de RD$ 50,000.

En conjunto, 1,349,672 trabajadores se encuentran en los dos primeros rangos salariales, lo que representa aproximadamente el 54 % del total de trabajadores contabilizados en los cuatro grupos.

El salario promedio cotizable registrado en agosto fue de RD$ 38,552.

¿Qué gastos han subido más?

El comportamiento de los precios también influye en la capacidad de compra de los hogares.

En septiembre de 2026, el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.33 %, mientras que la inflación interanual se situó en 5.12 %, de acuerdo con el Banco Central.

Durante ese mes, los grupos Transporte, Alimentos y Bebidas No Alcohólicas y Educación explicaron conjuntamente el 85.05 % de la inflación mensual.

El transporte registró una variación de 0.64 %, impulsada principalmente por los reajustes en los precios de las gasolinas regular y prémium, el gasoil y algunos servicios de transporte.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 0.43 %. Entre los productos que subieron figuraron los plátanos verdes, las auyamas, los guandules verdes, los limones agrios, las batatas, el agua purificada, el arroz y los huevos.

En cambio, bajaron los precios del pollo fresco, los aguacates, las papas, las naranjas y la yuca.

Educación registró un incremento de 1.85 %, asociado principalmente a los ajustes en las tarifas de colegios privados y servicios universitarios al inicio del año escolar.

En términos interanuales, entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, el transporte acumuló un aumento de 8.19 %; restaurantes y hoteles, 7.66 %; educación, 6.63 %; bienes y servicios diversos, 6.56 %, y alimentos y bebidas no alcohólicas, 5.59 %.

Estos datos muestran que el encarecimiento del costo de vida no se limita a los productos que se compran en el supermercado. También alcanza servicios y desplazamientos que forman parte de la rutina de los hogares.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más