La aerolínea estadounidense JetBlue aumentó nuevamente las tarifas por equipaje documentado. El ajuste, que entró en vigor el pasado 3 de noviembre, afecta a los pasajeros que viajan entre Estados Unidos, República Dominicana, el Caribe, Canadá y América Latina.

Con el nuevo esquema, quienes paguen por su primera maleta documentada con más de 24 horas de anticipación deberán desembolsar US$ 50 en temporada regular y US$ 55 durante los períodos de mayor demanda. Sin embargo, quienes esperen hasta las últimas 24 horas antes del vuelo podrían pagar entre US$ 60 y US$ 70 por esa misma pieza, dependiendo de la temporada.

En el caso de la segunda maleta, la tarifa será de US$ 70 en temporada regular y US$ 75 durante los períodos de mayor demanda, siempre que se agregue a la reservación con más de 24 horas de anticipación. Si el pasajero espera hasta el aeropuerto para pagar por esta pieza, el costo puede alcanzar los US$85. Por una tercera maleta, el cargo asciende a US$ 200.

El equipaje de mano y un artículo personal continúan incluidos en las tarifas de los vuelos. Para reducir el gasto, los pasajeros pueden agregar las maletas a su reservación con al menos 24 horas de anticipación. La aerolínea también mantiene beneficios de equipaje gratuito para determinados titulares de sus tarjetas y miembros de sus programas de fidelidad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El aumento coincide con la proximidad de las festividades de fin de año, una temporada de alta movilidad de pasajeros en la que miles de dominicanos residentes en Estados Unidos viajan al país para compartir con sus familiares.

39.3 millones de pasajeros en sus diferentes rutas

Durante 2025, JetBlue transportó 39.3 millones de pasajeros en sus diferentes rutas, frente a los 40.5 millones registrados en 2024, lo que representó una disminución del 2.9 %, según su informe financiero anual presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

En cuanto a su conexión con República Dominicana, la aerolínea movilizó aproximadamente 3.7 millones de pasajeros en vuelos directos entre ambos países, de acuerdo con las estadísticas de transporte aéreo basadas en los registros del Departamento de Transporte estadounidense.

Esta cifra coloca a JetBlue por encima de American Airlines y Delta en el volumen de pasajeros transportados en esa conexión durante 2025. Las estadísticas registran 2.1 millones de viajeros para American Airlines y 1.6 millones para Delta.

Los datos permiten dimensionar la importancia de JetBlue en el mercado aéreo dominicano y el alcance que pueden tener los cambios en sus tarifas de equipaje.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más