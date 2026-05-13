El cacao figura entre los principales productos agropecuarios de exportación del país y República Dominicana se mantiene como uno de los mayores exportadores de cacao orgánico del mundo, con una creciente demanda en mercados europeos y estadounidenses.

La empresa Cortés Hermanos inauguró una planta de procesamiento de cacao con una inversión de US$ 5 millones, con la que duplicará su capacidad de tueste y procesamiento de cacao, pasando de 5,000 a 10,000 toneladas anuales.

La nueva infraestructura, según su presidente, Ignacio Cortés, forma parte de una estrategia orientada a ampliar la capacidad industrial de la empresa y fortalecer su presencia en mercados internacionales.

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Con la expansión, la compañía alcanzará una capacidad equivalente a cerca del 12 % de la producción nacional de cacao, en un contexto en el que República Dominicana busca aumentar el valor agregado de sus exportaciones agrícolas y fortalecer la industrialización local del cacao.

Además, Eduardo Cortés, vicepresidente ejecutivo de la empresa, afirmó que la ampliación permitirá “fortalecer la industrialización del cacao dominicano y mejorar la agilidad operativa en mercados cada vez más exigentes”.

“Estamos procesando más cacao dominicano y convirtiéndolo en materia prima para la industria de chocolate en República Dominicana, Europa y Estados Unidos”, sostuvo.

La nueva planta incorpora tecnología enfocada en optimizar procesos y elevar los estándares de calidad, en línea con las exigencias de la industria chocolatera internacional.

1 de 2 | Eduardo Cortés, vicepresidente ejecutivo de la empresa Hermanos Cortés. Foto Osmil Crooke © ACENTO Fecha: 13 de mayo, 2026, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste, República Dominicana. 2 de 2 | Ignacio Cortés, presidente de Hermanos Cortés. Foto Osmil Crooke © ACENTO Fecha: 13 de mayo, 2026, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

El cacao continúa posicionándose como uno de los principales motores agroexportadores de República Dominicana, al posicionarse como el principal exportador mundial de cacao orgánico y uno de los productos agroalimentarios que más divisas genera para la economía nacional.

Actualmente, el país exporta alrededor de 70,000 toneladas de cacao al año, de las cuales el 45 % corresponde a cacao orgánico. Además, casi toda la producción cuenta con certificaciones internacionales como comercio justo, Rainforest y BioSuisse, lo que fortalece su competitividad en mercados internacionales.

El sector cacaotero genera más de 300 mil empleos directos e indirectos y aporta en promedio unos US$ 215 millones anuales, consolidándose como el principal producto agroalimentario generador de divisas del país.

De acuerdo con datos oficiales, el cultivo de cacao ocupa unas 2 millones 700 mil tareas, las cuales contribuyen a la protección del 34 % de las cuencas hidrográficas nacionales. La producción involucra a cerca de 40 mil productores en distintas zonas del territorio nacional.

En el país operan actualmente unas 65 empresas dedicadas a la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería. De ese total, el 89.2 % corresponde a manufacturas locales, mientras que el 10.8 % pertenece al régimen de zonas francas, reflejando una combinación entre tradición productiva y enfoque exportador.

Según el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el mercado mundial de productos de cacao, chocolate y confitería fue valorado en US$ 55,970 millones en 2020 y se proyecta que alcance los US$ 74,720 millones en 2027.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más