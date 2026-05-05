La economía mundial podría enfrentar un futuro de contrastes marcados en los próximos 25 años: desde una desaceleración prolongada con fragmentación geopolítica hasta un ciclo de crecimiento acelerado impulsado por la inteligencia artificial. Así lo advierte un informe del Boston Consulting Group, que proyecta escenarios en los que el comercio global, el empleo y la desigualdad podrían cambiar de forma radical hacia 2050.

El estudio “Beyond Tomorrow: Four Scenarios for the World of 2050” sostiene que el crecimiento del PIB global podría oscilar entre un 1.8 % y un 5 % anual, dependiendo de factores como la cooperación internacional, el desarrollo tecnológico y las presiones climáticas.

En el escenario más optimista, la economía global podría triplicar su tamaño actual, impulsada principalmente por avances en inteligencia artificial y energía limpia. En el más adverso, en cambio, el crecimiento sería débil y el comercio internacional retrocedería a niveles comparables a los de la Guerra Fría.

Comercio, energía y defensa

El informe identifica tres indicadores críticos que marcarán la trayectoria global:

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El comercio mundial podría caer hasta el 35 % del PIB global o mantenerse cerca del 60 % actual.

El gasto en defensa podría escalar hasta un 7 % del PIB mundial en contextos de alta tensión geopolítica.

La generación de energía baja en carbono podría representar entre el 55 % y el 90 % del total, según el nivel de cooperación climática.

Cuatro escenarios que redefinen el futuro

El análisis plantea cuatro posibles rutas para la economía global:

Abundancia impulsada por la IA

Un escenario de alta cooperación internacional donde la inteligencia artificial dispara la productividad.

Se proyecta una reducción significativa de la jornada laboral y un crecimiento económico acelerado.

Bloques enfrentados

Un mundo fragmentado en alianzas rivales, con menor comercio y mayor gasto militar. Aquí, la globalización retrocede y el crecimiento se estanca.

Coalición climática

Las crisis ambientales obligan a una acción coordinada. Se reduce el uso de combustibles fósiles y se prioriza la resiliencia, con un crecimiento moderado.

Darwinismo digital

El avance tecnológico ocurre sin regulación efectiva.

Grandes corporaciones y países dominan la economía digital, mientras aumenta la desigualdad y la precarización laboral.

Empresas ante un escenario de alta incertidumbre

El informe advierte que, más allá de cuál escenario prevalezca, las empresas deberán adaptarse a un entorno volátil.

Entre las recomendaciones destacan fortalecer la resiliencia operativa, redefinir el talento frente a la automatización y mejorar la capacidad de anticipar cambios regulatorios y geopolíticos.

También se sugiere que las organizaciones asuman un rol más activo en temas sociales, especialmente en contextos donde el empleo tradicional podría transformarse o desaparecer.

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