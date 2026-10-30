Cada mes, más de 1.4 millones de familias dominicanas reciben los subsidios sociales del Gobierno a través de la tarjeta Supérate. En noviembre de 2026, los beneficiarios de Aliméntate, Bonogás Hogar y BonoLuz esperan sus depósitos, cuya fecha habitual de pago es el día 15.

Calendario de pagos de Supérate en noviembre

La Dirección de Desarrollo Social Supérate acredita los subsidios mensualmente. Los fondos regularmente están disponibles desde el día 15 de cada mes.

Los fondos llegan a través de los mecanismos habilitados para cada programa y pueden utilizarse de acuerdo con las condiciones establecidas para cada beneficio.

Cómo consultar con mi cédula si tengo el depósito

Para verificar si el monto ya está disponible, los beneficiarios pueden recurrir a los canales oficiales de Supérate:

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Portal oficial: Ingresa a superate.gob.do para consultar la información disponible sobre los subsidios.

Llamada gratuita: Marca *462 para solicitar orientación sobre el estado del beneficio.

Consulta de saldo: Verifica el balance de tu tarjeta Supérate en los puntos habilitados para estos fines.

La consulta permite comprobar si el depósito está disponible antes de acudir a un establecimiento para utilizar el subsidio.

Qué hacer si no recibiste el pago

Si llegada la fecha habitual el monto no aparece, puedes seguir estos pasos:

Verifica tu estatus en el padrón: Comunícate con Supérate para confirmar que continúas activo como beneficiario.

Acude a una oficina de atención: Presenta tu cédula de identidad y solicita información sobre tu caso.

Revisa tu tarjeta: Comprueba que esté activa y que no tenga inconvenientes que impidan utilizar los fondos.

Reporta el problema: Si continúas sin recibir el depósito, solicita asistencia a través de los canales oficiales.

Cómo inscribirme en Supérate

Las personas que no reciben los subsidios y consideran que cumplen con los criterios de elegibilidad pueden solicitar orientación a través de los canales oficiales de Supérate.

La selección de los hogares beneficiarios se realiza conforme a los criterios establecidos por las autoridades y la información del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).

Qué beneficios incluye el programa

El programa Supérate agrupa distintas ayudas sociales dirigidas a hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad. Entre los principales beneficios se encuentran:

Aliméntate: Es un subsidio destinado a contribuir con la compra de alimentos básicos para los hogares beneficiarios. El aporte es de RD$ 1,650 mensuales por familia.

Bonogás Hogar: Es una ayuda económica para contribuir con el costo del gas licuado de petróleo (GLP) utilizado para cocinar. El aporte es de RD$ 475 mensuales.

BonoLuz: Es un apoyo destinado a contribuir con el pago del servicio eléctrico de los hogares beneficiarios, de acuerdo con las condiciones establecidas para el programa.

El sistema de protección social también contempla otros incentivos y ayudas dirigidos a familias y grupos en situación de vulnerabilidad.

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