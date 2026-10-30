El presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche), Eric Rivero, afirmó que los ganaderos todavía no reciben los beneficios del aumento del 10 % en las raciones del desayuno escolar y llamó a fortalecer la organización gremial para defender los intereses del sector.

Durante un encuentro con representantes de asociaciones ganaderas de la región Este, Rivero señaló que, aunque se ha establecido que la leche utilizada en el desayuno escolar debe proceder de la producción nacional, persisten desafíos relacionados con los precios de comercialización, los costos de producción y el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

"El Estado acaba de aumentar un 10 % las raciones del desayuno escolar y los ganaderos todavía no hemos recibido ese beneficio", expresó el dirigente, quien consideró necesario que el incremento también favorezca a los productores nacionales.

Rivero identificó como uno de los principales avances del sector la inclusión del requisito de utilizar leche de producción nacional en los pliegos de licitación del desayuno escolar. Según afirmó, esa disposición constituye una de las principales conquistas de la ganadería desde la aprobación de la ley que creó el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, en 2001.

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El dirigente también destacó el papel de los centros de acopio en la comercialización de la leche, especialmente para los pequeños y medianos productores. Indicó que el país cuenta con más de 160 de estas instalaciones y sostuvo que han contribuido a mejorar los precios que reciben los ganaderos.

Como ejemplo, mencionó que algunos productores de la región Este venden el litro de leche entre RD$33 y RD$35. Sin embargo, no ofreció un promedio nacional ni datos comparativos que permitan establecer la evolución de los precios recibidos por los productores.

Rivero afirmó que la ganadería dominicana está sustentada principalmente en pequeños productores y situó la producción nacional de leche del año pasado en aproximadamente 930 millones de litros.

También citó el Programa de Mejoramiento de la Ganadería (Promegan), que contempla iniciativas relacionadas con la productividad de las fincas, la disponibilidad de pastos, la inseminación artificial y el funcionamiento de los centros de acopio.

El encuentro reunió a representantes de asociaciones de productores de distintas localidades del Este y otras zonas del país. Durante la actividad, Rivero insistió en la necesidad de fortalecer la coordinación entre las organizaciones ganaderas y mejorar la calidad de la leche.

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