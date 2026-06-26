El gerente administrativo del Consorcio Azucarero Central (CAC), José Antonio García, aseguró que la compañía trabaja para aumentar su producción de caña hasta alcanzar el millón de toneladas en los próximos dos o tres años.

García afirmó que República Dominicana mantiene una posición privilegiada dentro de la cuota azucarera estadounidense.

“República Dominicana es el país que más azúcar vende a Estados Unidos bajo esa cuota”, expresó el ejecutivo, al señalar que otras naciones productoras como India, Brasil y Colombia han incrementado significativamente su producción y compiten por una mayor participación en ese mercado.

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En materia productiva, García informó que durante la zafra 2025-2026 el ingenio procesó unas 748,000 toneladas de caña, con un rendimiento de 10.85 %. Sin embargo, la meta de la empresa es alcanzar el millón de toneladas de caña en un plazo estimado de dos a tres años.

“Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para lograrlo lo antes posible”, manifestó el ejecutivo, aunque reconoció que existen factores externos que podrían influir en el cumplimiento de esa meta.

García aseguró que la empresa trabaja en superar limitaciones operativas y de infraestructura para incrementar su producción de caña y alcanzar la meta de procesar un millón de toneladas en los próximos años.

Explicó que uno de los principales obstáculos para expandir la producción está relacionado con las condiciones de los terrenos destinados al cultivo y cosecha mecanizada.

Según indicó, el CAC ha apostado por el corte mecanizado de la caña, pero para ello es necesario realizar un proceso previo de nivelación de los terrenos.

“Tenemos que hacer que la tierra sea lo más uniforme posible, porque es un equipo que va a tener que estar transitando sobre ella”, señaló.

El ejecutivo explicó que, aunque parte de las tierras ya ha sido acondicionada, todavía existen zonas con gran cantidad de rocas y desniveles que pueden afectar las cuchillas y otros componentes de las máquinas cosechadoras.

“Cuando concluyamos nuestro proceso de nivelación vamos a poder ser mucho más eficientes en el uso de la tierra, que realmente es uno de los factores que nos está deteniendo”, sostuvo.

García señaló que otro desafío importante está en la capacidad industrial de la fábrica para procesar mayores volúmenes de caña.

Aunque afirmó que algunas áreas del ingenio cuentan con capacidad para procesar hasta un millón de toneladas, reconoció que otras partes de la planta requieren renovación debido a la antigüedad de sus equipos.

“Hay componentes que tienen más de 100 años. Hemos ido renovando las piezas críticas que representan cuellos de botella dentro del proceso”, indicó. El gerente explicó que la estrategia de la empresa ha sido modernizar progresivamente las áreas más sensibles del sistema industrial, sustituyendo aquellos equipos que limitan la capacidad de producción.

En cuanto a las exportaciones, García informó que el CAC aporta el 17.24 % de la cuota azucarera dominicana destinada al mercado de Estados Unidos.

Precisó que, dependiendo del volumen de producción de cada año, la empresa puede destinar alrededor de 30,000 o 32,000 toneladas de azúcar al mercado estadounidense, lo que representa más del 30 % de su producción anual.

Cada año Estados Unidos aprueba una cuota preferencial de importación de azúcar desde República Dominicana. Se le llama preferencial, porque es una cantidad específica que se paga a un precio rentable, el cual muchas veces supera los valores promedio del mercado mundial.

García, aseguró que la empresa cumplió en un 100 % con la cuota de exportación hacia Estados Unidos durante la pasada zafra, pese a que las intensas lluvias afectaron el volumen de caña cosechada.

García explicó que, aunque la producción de caña estuvo por debajo de lo proyectado, esto no representó una disminución significativa en la producción de azúcar ni afectó los compromisos internacionales de la empresa. “Cumplimos al 100 % la cuota americana, como lo hemos hecho todos los años, sin ningún problema”, afirmó.

El ejecutivo señaló que las precipitaciones superiores a las previstas dificultaron la implementación del plan de mecanización agrícola impulsado por la empresa, debido a que las máquinas cosechadoras y los equipos de apoyo quedaron atascados en los terrenos inundados.

“Las lluvias provocaron que las máquinas se enchivaran, afectando no solo a las cosechadoras, sino a todo el sistema logístico que opera en el campo”, indicó. No obstante, destacó que el impacto en la producción de azúcar fue mínimo gracias a un mayor rendimiento industrial y a una mejor concentración de sacarosa en la caña procesada.

“Con menos caña logramos producir más azúcar. Gracias al trabajo realizado en el campo y en la fábrica, pudimos compensar la reducción en la materia prima”, sostuvo.

García explicó que el rendimiento de la zafra alcanzó un 10.83 %, cifra que atribuyó a la eficiencia en el manejo agronómico y en los procesos industriales.

En cuanto al mercado local, señaló que la empresa tuvo que reorganizar su esquema de ventas para garantizar el suministro a clientes nacionales, especialmente en la región Sur.

“Nuestra prioridad fue cumplir con todos nuestros compromisos con la industria nacional y con los clientes comerciales locales, principalmente de la zona Sur, porque muchos de ellos no tienen otra fuente cercana de abastecimiento”, expresó.

El gerente indicó que el crecimiento productivo del CAC también se refleja en el aumento de su participación en la cuota estadounidense, al pasar de alrededor del 10 % hace varios años a un 17.24 % en la actualidad.

“Esto demuestra que nuestra producción ha sido mucho más eficiente y que hemos incrementado nuestra participación dentro de la producción nacional de azúcar”, concluyó.

El gerente administrativo destacó que una de las principales características que diferencian al CAC del resto de los ingenios del país es que el 100 % de la caña procesada proviene de tierras propias.

Explicó que, a diferencia de otros ingenios que dependen de colonos, es decir, productores independientes que venden su caña a las empresas azucareras, el CAC cultiva, cosecha y administra la totalidad de sus plantaciones.

“Nosotros sembramos, cuidamos y cosechamos toda nuestra caña”, afirmó. García también aseguró que la empresa no opera bateyes, comunidades históricamente asociadas a la actividad azucarera, y explicó que estos asentamientos surgieron originalmente para alojar a los trabajadores que laboraban en los ingenios.

Las exportaciones dominicanas de azúcar de caña totalizaron US$ 131 millones en 2025, para una caída de -19 % en comparación con 2024. El 95.2 % del azúcar de caña exportada por RD va destinada a Estados Unidos, un 4.6 % a Puerto Rico y el restante 0.05 % a otros países.

Impacto en Barahona

En cuanto al impacto local en Barahona, García sostuvo que el 83 % de los proveedores del CAC son de origen local, lo que, según dijo, contribuye a dinamizar la economía de Barahona. “Le compramos al agente local, consumimos local y generamos movimiento económico local”.

Asimismo, explicó que el 40 % de los impuestos pagados por la empresa se quedan en Barahona y que el consorcio representa el 15 % de los empleos formales registrados en la provincia.

De acuerdo con los datos, la nómina anual del CAC asciende a aproximadamente RD$ 1,000 millones, equivalentes a unos US$ 17.3 millones.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más