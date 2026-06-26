Estos son los precios de los combustibles del 27 de junio al 3 de julio

El Gobierno mantendrá sin variación los precios de los principales combustibles durante la semana del 27 de junio al 3 de julio, para lo cual destinará RD$161.9 millones en subsidios, informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La medida mantiene congelados los precios de las gasolinas premium y regular, el gasoil regular y óptimo, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural, en un contexto en el que las autoridades atribuyen la volatilidad de los mercados internacionales a las tensiones geopolíticas que continúan afectando la oferta y la demanda de petróleo.

Según el MICM, el precio promedio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) se ha situado en US$ 93.35 desde el inicio del conflicto internacional que impacta el mercado energético, aunque durante ese período ha oscilado entre US$67.02 y US$120 por barril.

Mientras los combustibles de mayor consumo permanecerán sin cambios, otros derivados experimentarán reducciones. El keroseno bajará RD$13.90 por galón y se venderá a RD$265.90; el avtur disminuirá RD$12.69, hasta RD$231.78; el fuel oíl #6 costará RD$156.86, tras una reducción de RD$12.10, y el fuel oíl 1 %S descenderá RD$10.72 para venderse a RD$180.79 por galón.

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Para la próxima semana, la gasolina premium continuará a RD$341.10 por galón y la regular a RD$310.50. El gasoil regular permanecerá en RD$262.80 y el óptimo en RD$293.10 por galón. El GLP seguirá a RD$137.20 por galón y el gas natural a RD$43.97 por metro cúbico.

El Banco Central fijó en RD$58.89 la tasa de cambio promedio semanal utilizada para el cálculo de los precios de los combustibles.

La política de subsidios aplicada por el Gobierno busca amortiguar el impacto de las fluctuaciones internacionales sobre los combustibles de mayor consumo. Sin embargo, esta estrategia implica un gasto recurrente de recursos públicos, cuya sostenibilidad ha sido objeto de debate en medio de las presiones fiscales y de la volatilidad persistente del mercado petrolero.

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